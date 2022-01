La Corte Suprema rechaza habilitar la feria para tratar el pase sanitario. La Corte Suprema de Justicia rechazó habilitar la feria judicial de enero para tratar varios planteos contra la aplicación del denominado “pase sanitario” para combatir la propagación del Covid-19.



Se trata de una decena de presentaciones individuales y colectivas que buscaban que el máximo tribunal tratara pedidos para que no se les aplicara las medidas que dispusieron a distintos niveles esas restricciones de acceso a determinados lugares públicos y eventos.

Esas presentaciones contaron, a su vez, con una veintena de “adhesiones”, una figura no prevista para este tipo de trámites judiciales.

“La petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional”, sostienen los fallos.

Esa norma establece que “en enero y Semana Santa los tribunales nacionales de feria despacharán los asuntos que no admitan demora”.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien permanece trabajando durante la primera quincena del receso veraniego, indicó que no se hallaban reunidos los requisitos para considerar que los planteos son de los que “no admiten demora” y resolvió: “Razón por la cual corresponde denegarla”.

Las presentaciones invocaron desde cuestiones relacionadas con el transporte entre provincias, viajes para vacaciones e incluso invocaciones religiosas, históricas y políticas.