La Cooperadora de Enología consideró un avance separar al director

Tras la separación del Director de la Escuela de Enología y Fruticultura Sergio Montero, la Asociación Cooperadora de la Escuela consideró un avance esta medida para poder tener acceso a la información pública.

Días atrás, se conoció la decisión del Ministerio de Educación de separar de la Escuela de Enología, Sergio Montero por un sumario administrativo que se le sustancia a la dirección del establecimiento educativo. La medida apuntó a separar al directivo y mandarlo a cumplir funciones en el turno nocturno en Centro Educativo de Nivel Secundario N°74- Juan Vucetich.

A raíz de esto, la Asociación Cooperadora de la Escuela de Fruticultura y Enología expresó que «consideramos un avance que hayan existido movimientos en el expediente N° 300- 001050-20212. En particular, la Resolución N° 5023 es de fecha posterior a la presentación del pronto despacho por la falta de respuestas al pedido iniciado. Entendemos que se ha adoptado una medida que constituye un paso más en la búsqueda del acceso efectivo a la información pública que solicitamos».

Desde la Cooperadora de Enología afirmaron que «es menester aclarar que nunca puntualizamos la problemática en una persona física determinada. Se trata de un problema institucional en el marco de la Escuela de Enología». También aclaraon que «atento a informaciones inexactas que han circulado, queremos recalcar que en ningún momento solicitamos una sanción contra el Director de la institución. No obstante ello, sí debemos expresar que desde fines del año 2020, mediante el envío de una carta notarial, solicitamos información pública al Director, la cual no fue brindada hasta el día de la fecha. Ha sido el Ministerio de Educación, quien ha decidido la suspensión, en el marco de la investigación producto del sumario administrativo abierto en el pasado mes de abril».

En ese sentido remarcaron el pedido que hicieron sobre lo que consideran irregularidades en el establecimiento educativo. Explicaron que «nuestra misión sigue siendo la de conseguir la información pública en torno al destino de la producción de nuestros hijos, durante el año 2019. Específicamente nos referimos con la de producción de vino blanco, aceite de oliva y lo obtenido de la fábrica de dulces y conservas, tampoco conocemos los motivos por los que el Director de la institución incurrió en una indudable vía de hecho al cobrar un kit de inscripción de $200 (pesos doscientos). Por ello seguiremos en búsqueda de que esta información sea efectivamente entregada a los padres y madres de la escuela. Las sanciones que pudieran o no existir contra quienes oportunamente se determinen responsables, serán resueltas por el Ministerio de Educación. No es competencia de esta Asociación sancionar a ninguna persona. Sí es competencia de esta Asociación velar porque la Escuela de Enología sea transparente en el manejo de la información productiva y garantice los derechos que la ley otorga a padres, madres y estudiantes de ser parte del proceso educativo, algo que hasta el momento no ha ocurrido».