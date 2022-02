La construcción privada está frenada por falta de expectativas

Desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan explicaron que los desarrollos inmobiliarios privados se encuentran frenados a raíz de la falta de expectativas económicas en la población. Remarcaron que si bien el ladrillo es un buen resguardo económico, la falta de perspectivas lleva a que haya una escasísima actividad.

De acuerdo a lo que se informó desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, los desarrollos inmobiliarios privados están casi paralizados por falta de expectativas. Explicaron que hay personas que están haciendo algo de construcción en lo que tiene que ver con la remodelación y el mejoramiento de sus casas.

Desde la entidad, Osvaldo Lucero contó a Zonda Diario “que el problema no es de la construcción ni de la arquitectura, el problema es simplemente económico, no hay plata. Si no funciona la economía no funciona nada”, aseveró.

Al mirar a los posibles clientes en los desarrollos inmobiliarios privados afirmó que “hoy si nuestro cliente no es ABC1 no existe”. De hecho, el común de las personas apunta a las construcciones que se hacen desde el IPV por parte del Estado.

Lucero afirma que en su momento “teníamos el 4% de pobreza, no el 40%, y nosotros íbamos al cliente y le planteábamos como lo podía pagar”. De esa forma se hacían planes de financiamiento y cuando “entregamos un edificio hace 20 años entraban preceptores, enfermeros, empleados de comercio entre otros”.

Agrega que de esto “hoy hay que olvidarse. Entre otras cosas no hay créditos hipotecarios”.

En ese sentido insiste que “si se resuelve el problema de la economía es cuando trabajamos todos”.

Lucero afirma que “hoy quien tiene la posibilidad de invertir se refugia en el ladrillo, el tema es tener la moneda para poder hacerlo”.

Respecto al nivel de actividad en la construcción sostiene que “el Estado ha mantenido el nivel de actividad en la provincia y en algunos casos se manifiesta como creciente, pero es en obra pública: escuelas, viviendas, obras de vialidad”.

También consideró que la llegada de las grandes empresa privadas va a impulsar la actividad, como es la construcción de lo que será la mina de Josemaría. “Esto lleva a que haya trabajo y generación genuina de valor”.

Pero la realidad es que “en la población hay una caída en la demanda real porque no pueden. Por ejemplo, un joven para comprar una casa de 10 millones de pesos cuanto tiene que haber ahorrado para hacerlo”. En ese sentido consideró que “lo puede hacer uno de cada 100 jóvenes”.

El empresario al hacer una comparación toma como ejemplo a Concón en Chile hace 30 años. “Uno va y se sorprende como ha sido el crecimiento, hubo políticas. Esa es una economía que se impulsa”, manifestó.

En ese sentido se quejó del actual nivel de subsidios y asistencia que llegan a muchas personas y que van en desmedro de quienes están produciendo en la actividad privada.

En este esquema, “hay muchos que en vez de cavar trincheras y soportar se están yendo. Una evaluación de un joven sensata, tiene que decidir si se va a o se queda”.

En tanto que “los que nos quedamos es como andar en bicicleta, es estar de manera permanente buscándole la vuelta”. Agrega que “el futuro no es alentador porque la visión del Estado es sumamente estatista, creen que los recursos salen de no se donde y nos matan a impuestos y en muchos casos son irracionales, la mayoría de los que se aplican no se justifican.”

Otra visión sobre la construcción privada

Desde CAENCO, si vice presidente, Carlos Leotta contó que “desde ya las cosas no son muy halagüeñas , en la actividad privada hubo una suerte de ralentización en los últimos meses, pero de esta situación todos esperan salir de alguna manera”.

Leotta considera que este parate surge en gran medida por el grado de incertidumbre que hay en la sociedad y en las empresas”.

Al profundizar sobre su visión afirma que “por un lado el gobierno no comunica bien y por el otro hay un importante nivel de desinformación”.

