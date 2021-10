«La clave es la unión»

El técnico de Peñarol destacó cual es el punto mas saliente de este presente en el Federal A y que lo tiene en el podio. Desde que llegó pasó del 14° al 3° lugar en apenas dos meses.

Estaba dirigiendo en la primera local a Rivadavia. Sobre sus espaldas ya había cargado con la conducción de varios equipos en la provincia pero no había pasado por el Bohemio.

La salida de Salvador Monaco de la conducción técnica del equipo del Federal A, quien no había tenido una buena campaña y sobre todo no había podido lograr un buen ensamble de grupo.

Para sorpresas de muchos, casi con mas dudas que certezas llegó el Cuca para hacerse cargo del equipo.

Cuando asumió antes de la fecha 17 en el mes de agosto, Peñarol estaba fuera de zona de clasificación y hoy está tercero en la tabla y logrando el pasaje a la Copa Argentina con serias chances de pelear por el segundo ascenso.

Recién llegado de Bahía Blanca, el Cuca Herrera analizó el momento que vive el club de Chimbas. “No hay grandes secretos para este momento del equipo. Todo está en la unión. Aca nos subimos todos en el mismo colectivo y podemos tener nuestras diferencias pero el equipo es uno. Es un plantel con muy buenos jugadores, solo trabajamos en puntos claves y lo demás lo hicieron ellos” comenzó contando el entrenador del Bohemio que hoy suma 46 puntos en el torneo a uno del escolta Cipolletti.

Está claro que el equipo cambió de un entrenador a otro. Se nota en los entrenamientos y en el clima que se vive.

“¿Sabés que es lo primero que hice cuando llegamos?, Un asado. A veces es necesario encontrar fuera de la cancha la solución. Hoy el grupo está fuerte y contra eso no se puede. Podemos no jugar bien pero todos entregan su granito de arena para que el equipo y el club este arriba” remarcó Edgardo Herrera.

A dos fechas del final y con un partido de visitante y uno de local Peñarol tiene todo para ilusionarse.

“Nosotros no prometemos nada mas un trabajo serio y el esfuerzo de estos jugadores que lo vienen mostrando fecha a fecha. Uno puede aportar desde lo técnico, algunas referencias tácticas, un trabajo de semana pensando en el rival de turno. Pero lo importante lo hacen ellos, los jugadores son los principales responsables de este momento” reflexionó con la humildad que lo caracteriza el Cuca Herrera.