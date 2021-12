Emulando a la Scaloneta de la selección argentina de fútbol en el hockey te invitamos a conocer la historia de la Chorineta de la felicidad.

Se termina el año hockístico a nivel inferiores con torneos locales y nacionales, con un balance positivo para Mauricio García que terminó cerrando el 2021 con logros importantes.

En tiempos de pandemia y con momentos difíciles para el deporte, en especial para el hockey sobre patines en nuestra provincia, que comenzó a movilizarse en el último semestre.

A cargo de las inferiores de Lomas de Rivadavia en varones y de Barrio Rivadavia en damas, Mauricio García supo salir adelante ante las adversidades con lo que sabe hacer educar, formar y ganar.

LOS CAMPEONES EN MENDOZA

El Chori García, como lo conocen todos, cerró el año con la obtención del Campeonato Argentino de Cadetes jugado en Mendoza. Y la forma de conseguirlo tiene mucho de lo que es y como enseña.

La semifinal con Social San Juan tuvo su participación para la definición en los penales.

“Empatamos 2 a 2 en el tiempo reglamentario y en el suplementario. Fuimos a los penales y nosotros metimos nuestros tres penales y nuestro arquero atajó 1″ empezó contando Mauricio.

Y agregó “No festejaba nadie y le tuve que decir a los árbitros que habíamos ganado porque la serie era a 3 penales y no a 5, me leí el reglamento de punta a punta. Me insultaron de todos lados, pero me terminaron dando la razón y fuimos finalistas” contaba el profe que hoy cumple años

La final la terminó ganando ante San Martin de Mendoza en tiempo suplementario con los goles de Fabricio Yanadel y Francisco Suarez para sumar su segundo título argentino en varones y con Lomas.

Ese equipo también tuvo un campeonato aceptable subiendo al podio detrás de Concepción y Estudiantil.

EL CHORI ES HOCKEY TODO EL TIEMPO

Pero a la Chorineta de la Felicidad en este 2021 se sumaron los pibes de la categoría sub 14 que también salieron campeones argentinos de punta a punta en Capital Federal ganando con absoluta supremacía sobre sus rivales.

Este equipo al igual que el sub 16 los formó Mauricio García y en muchos de los casos desde la categoría mini.

Al principio era jugar para divertirse y en ese momento supo cómo enseñar y formar. Lo hizo no solo con estos pibes sino con otras categorías a los cuales llevó a finales en campeonatos como los de Unión, Bancaria y Olimpia.

La Chorineta en Lomas este año parece decir adiós porque su actividad laboral y sobre todo su designación como entrenador de la selección sanjuanina sub 16 no le dará los tiempos.

LAS DAMAS TAMBIÉN SE SUBEN A LA CHORINETA DE LA FELICIDAD

El club Barrio Rivadavia es su casa, donde empezó a patinar y a jugar. Su tiempo cumplido como jugador le abrió paso a la de técnico y en estos dos últimos años estuvo formando a las chicas del club de la Avenida.

En este año jugó dos campeonatos argentinos y fue subcampeón en la categoría Junior y en primera estuvo cerca de ingresar en el podio.

Mauricio es ese hombre que siempre se lo verá sonriente fuera de la pista, pero a la hora de trabajar y formar es seriedad pura. Los resultados lo respaldan y ahora tiene por delante no solo conducir a un club a lo mas alto.

Ahora tiene a una selección sanjuanina, a todos los subió al colectivo como el de Lionel Scaloni, aunque Mauricio García es el chofer de la Chorineta de la Felicidad.