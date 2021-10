La China Suárez y Nicolás Furtado juntos en Milán

Maite Peñoñori dio a conocer este martes una foto in fraganti de la China Suárez y Nicolás Furtado un encuentro que mantuvieron antes del escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.



«La China con Nico Furtado en Milán hace 3 semanas. Antes que explote el #WandaGate @AngeldebritoOk», publicó la periodista de LAM (El Trece) en su cuenta de Twitter junto a la foto que muestra a los actores juntos, acompañados, durante una cena al aire libre

Este lunes, Yanina Latorre contó en LAM que la China Suárez y Nico Furtado comenzaron a estar juntos en Buenos Aires, casi al mismo de la separación de la actriz y Benjamín Vicuña y antes de que ella viajara a Madrid para filmar la serie de la cual forma parte. Sin embargo, aclaro que la relación no tenia etiqueta formal, pero todo saltó tras el estallido del Wanda Nara gate.

«El de ahora es con el que jugó un partido de fútbol Vicuña del que se ríe con Icardi. El actor que sale ahora con la China Suárez, entre otros, es Nico Furtado”, dijo la panelista.

Maite contó que Nico Furtado “tiene una novia uruguaya». “Pero no está casado, es soltero. Y hay un jugador de fútbol también, que no es Icardi”, agregó Yanina. «No están de novios. Hay un tocuh and go, se ven, son jóvenes. Le dan a la matraca. Ella es una chica muy libre”, agregó Latorre. “Ella es soltera y le puede dar a todo lo que quiera”, concluyó Ángel de Brito.

«L historia de Nicolás Furtado y la China no es nueva. Viene desde Buenos Aires, antes de que los dos viajaran a Madrid. Benjamín Vicuña se enteró de esto cuando le preguntó de Icardi y ella le confesó que estaba saliendo con Nicolás Furtado. Se lo dijo por mensaje», aseguró Pía Shaw.