La China Suárez volvió a contactar a Mauro Icardi y Wanda Nara explotó

La empresaria contó que se enteró de todo a través de su marido y apuntó contra la actriz.

“De vuelta en casa”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram el martes junto a una romántica foto con Mauro Icardi en París, a donde regresó luego de haber estado unos días en la Argentina: había viajado para promocionar su marca de cosméticos y también para asistir al cumpleaños de su sobrina Malaika, la hija de Zaira Nara y Jackov Von Plessen.

En el posteo se veía al matrimonio sobre el sillón del living de su casa en la capital francesa, y la empresaria sostenía un mate con su mano. En su reencuentro, Wanda y Mauro se pusieron al día y entre los temas que hablaron, el futbolista le contó que la actriz Eugenia China Suárez lo había contactado durante su ausencia. Por caso, lo hizo exactamente en el mismo momento en que Nara estaba dando un móvil en vivo en LAM, el miércoles pasado.

Según contaron este miércoles en Socios del espectáculo, la actriz se intentó comunicar con el jugador del PSG a través del celular de uno de sus mejores amigos, el productor Marcelo La Torre, a quien apodan Mancha. Los conductores del ciclo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, dijeron que utilizó a dicho intermediario porque Icardi la tiene bloqueada en su celular y en las redes sociales. Y también a su peluquero y confidente, Juan Manuel Cativa, ya que en otras oportunidades le escribió desde el teléfono de él.

“¿Hola?”, fue el mensaje que recibió Mauro Icardi en su celular aquel miércoles mientras Wanda Nara daba un móvil en LAM. Conociendo el modo en que se había comunicado en otras oportunidades con la China Suárez, que también lo había saludado con signos de pregunta, el futbolista evitó responder, le hizo captura e inmediatamente se lo envió a su esposa, quien al principio no entendía de qué se trataba.

Una vez que llegó a París, su marido le explicó la situación y la empresaria se comunicó con Luli Fernández -panelista del ciclo de El Trece- y apuntó contra la actriz. “Wanda está enojada y está harta, no puede creer esta situación”, aseguró la modelo luego de haber hablado en privado. En tanto, mostraron la conversación completa y aclararon que tenían la autorización de ella para hacerla pública.

Lo primero que confirmó fue que Icardi recibió el mensaje en cuestión, el “¿Hola?”. “Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace hace unos días (yo en Buenos Aires). Ahora que llegué vi todo. Pero ya se maneja así. No es la primera vez.

Mauro me muestra y me cuenta”, advirtió Wanda. Luego, ratificó que la China le había escrito a Icardi desde el teléfono de La Torre y aclaró que cuando se refirió a que no había sido la primera vez que había intentado comunicarse con él desde otro teléfono lo dijo porque anteriormente lo había hecho desde el de Juanma Cativa. “Mauro los bloqueó de todos lados”, agrego al respecto.

La panelista le preguntó a Wanda por qué pensaba que la China estaría intentando contactarse otra vez con Icardi, y la empresaria fue contundente en su respuesta. “No le importa nada. Lastimó a muchas familias”, aseguró sobre la actriz, a quien en octubre del año pasado, cuando se desató el escándalo, había calificado de “zorra” al acusarla de “cargarse familias”.

“Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia.

Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”, concluyó Wanda Nara. En el ciclo de El Trece, aseguraron que las palabras de la empresaria refieren a Eugenia Tobal, quien perdió un embarazo de Nicolás Cabré tiempo antes de que el actor comenzara su relación con la China Suárez.