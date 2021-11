La China Suárez sufrió un fuerte accidente

La actriz compartió imágenes de la tremenda caída y las lesiones que le dejó. Tras la preocupación de sus seguidores, explicó que le pasó.

Eugenia China Suárez, que se encuentra filmando la película Objetos en Jujuy, tuvo un doloroso accidente, compartió las fotos de sus heridas y preocupó a sus seguidores. Tras la repercusión, explicó que le pasó.

En la tarde del viernes 19 de noviembre, la China tomó su cuenta de Instagram -plataforma que la tiene muy activa- para relatar el accidente que tuvo durante una recorrida en las Salinas Grandes, situadas entre los límites de las provincias norteñas de Jujuy y Salta. “Heridas de guerra”, escribió la actriz junto a una serie de fotos que daban cuenta de la dolorosa caída que había sufrido.

Sin embargo, lejos de preocuparse, se mostró con una inmensa sonrisa sacándole seriedad al asunto en medio de la preocupación que causó en sus seguidores.

Después de compartir las fotos de sus heridas, la China explicó en sus historias: “Me caí en uno de esos ‘ojos de agua’. Literal me tragó la tierra”, dijo.

En otro posteo, publicó un clip y puso: “Primero fue Mili Pirola Reyley. Obviamente me tenté. Obviamente a los diez minutos me pasó lo mismo y peor”, sintetizó la China su caída en Salinas Grandes.

Días atrás, Eugenia China Suárez dio la primera entrevista tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. La actriz habló con los medios de Jujuy, donde está filmando una película con el español Álvaro Morte, el “Profesor” de La Casa de Papel.

“Estoy muy contenta de estar trabajando acá con mi familia y compañeros”, empezó diciendo La China a Canal 7 de Jujuy. “Me encanta Jujuy, nunca había estado acá. Me queda un viaje pendiente para conocer todo de vacaciones”, agregó.

in tocar el Wandagate, Eugenia detalló su vínculo con el Norte argentino: “Mi papá era de Salta, y toda mi familia por parte paterna. Me crié escuchando folclore, íbamos a una peña, muy parecida a la que fuimos ayer, cerquita de mi casa; entonces fue como volver a mi infancia”, explicó la actriz, que viajó acompañada de sus hijos menores, Magnolia, de 3 años, y Amancio, de 1.

Al ser consultada sobre el rodaje de Objetos, La China indicó: “No nos dejan decir nada, pero está buenísima y creo que el paisaje se va a ver espectacular”. “Todavía nos quedan unos días más en la provincia, no estoy muy segura de cuándo es la vuelta, pero nos quedan un par de días filmando”, adelantó.

Por último, La China indicó a Canal 7 de Jujuy: “Me queda un viaje pendiente para conocer todo”. Y resaltó que le encantaría subir a los cerros de siete colores: “Tengo ganas de subir al cerro de los siete colores, solo lo pude ver desde abajo. Después me tocará ir a las Salinas, que me dijeron que son impresionantes, asique seguramente ese sea mi paisaje preferido, pero es todo demasiado lindo como para elegir uno”.