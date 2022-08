La China Suárez celebró el cumpleaños de Amancio sin Benjamín Vicuña

Amancio en su cumpleaños (@sangrejaponesa) Amancio en su cumpleaños (@sangrejaponesa)

Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, cumplió dos años el 28 de julio pasado. Este fin de semana, la actriz le organizó una fiesta al aire libre que tuvo una temática de autos de carrera. En sus redes, ella compartió con sus seguidores algunas de las imágenes de la celebración.

En las fotografías, se lo puede ver al pequeño muy feliz, con un look elegante y canchero: un trajecito celeste con una remera blanca. Llamó la atención que en ninguna de las postales de la fiesta aparece ni Benjamín ni ninguno de sus hijos mayores, frutos de su relación con Carolina Pampita Ardohain. Más allá de esto, fue un día muy especial en el que todos se divirtieron y pasaron una celebración inolvidable.

Antes de la fiesta de cumpleaños, la ex Casi Ángeles le dedicó un tierno mensaje al pequeño en sus stories y sorprendió a sus fanáticos publicando fotos inéditas. “Feliz nacimiento a mi torito, mi Hulk, mi potro, mi amor, mi todo”, escribió junto a varias postales muy tiernas.

Vicuña también utilizó su perfil de Instagram para replicar un mensaje que uno de sus clubes de fans le hizo a Amancio. “¡Gracias!”, expresó el actor chileno junto a un collage de fotos del pequeño. En tanto, siguen circulando las versiones sobre una tensa relación entre Eugenia y Benjamín: muchos incluso aseguran que ni siquiera tienen diálogo y que todas las cuestiones relacionadas a sus hijos las solucionan a través de abogados.

De hecho, a finales de mayo, cuando la actriz publicó varios mensajes en Twitter sobre el hostigamiento mediático acerca de su vida sentimental, respondió también a quienes cuestionan su maternidad, y en uno de esos tuits deslizó una frase que fue interpretada como un reclamo dirigido a Benjamín. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, había escrito.

Por otra parte, Suárez está viviendo un gran momento personal por su romance con Rusherking. La pareja acaba de regresar de un viaje que hizo a Disney junto a Rufina, Magnolia y Amancio. En sus redes sociales, ambos fueron compartiendo con sus seguidores distintos momentos y postales del viaje, en los que se los nota muy enamorados y alegres. Entre los paseos, se destacó la visita a los famosos parques temáticos, diversión garantizada para grandes y chicos.

Cabe recordar que a fines de mayo, Suárez y Rusherking sorprendieron a todos al dar a conocer su noviazgo. Y cada día que pasa, muestran en sus respectivas redes sociales cómo va creciendo el amor entre los dos. Recientemente, el músico confesó que había sufrido de ataques de pánico y que la alta exposición con su romance le generó ataques de ansiedad en una charla íntima con Jey Mammon en La Peña de Morfi.

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el joven que fue sorprendido cuando el conductor del ciclo de Telefe le preguntó por el tema. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre este romance que generó mucha repercusión. “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, cerró el artista.

