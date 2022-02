“La Champions no siempre la gana el mejor”

La Pulga bajó la presión tras la agónica victoria ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions. El argentino falló un penal en ese cotejo y luego fue muy criticado por la prensa de Francia.

El astro argentino Lionel Messi brindó una entrevista con la revista oficial del Paris Saint Germain y se refirió a las posibilidades que tiene el equipo de Pochettino de ganar la Liga de Campeones, en un adelanto de la nota que fue difundido hoy.

“Es complicado ganar la Champions League. Es una competición que reúne a los mejores equipos y donde el mínimo detalle, el mínimo error, te puede eliminar. Creo que tenemos equipo para intentar ganarla, estamos ilusionados con esta idea y tenemos muchas esperanzas, pero hay que tomárselo con calma. Repito, es difícil ganar la Champions, no siempre gana el mejor equipo”, dijo.

En esa línea, añadió: “Tenés que concentrarte en todos los detalles, pensando en ser el equipo más fuerte que puedas ser. Al final del día, son los equipos más fuertes los que logran sus objetivos. Y estamos en este camino, buscando ser aún más fuertes de lo que somos”.

Además, en medio de los cuestionamientos que recibió por parte de la prensa francesa tras su desempeño en el duelo con el Real Madrid, donde falló un penal, el rosarino habló de su rol dentro del campo de juego.

“Los atacantes no pueden solo atacar y los defensores no solo defender. Debemos formar un equipo fuerte y unido tanto en la fase defensiva como en la fase ofensiva, es esta pauta la que nos permitirá ser un equipo competitivo. Un equipo que intentará ganar la Champions así como todos los títulos que juguemos”, .

Acto seguido, opinó sobre la Ligue 1: “Este campeonato ha avanzado mucho en los últimos años y el PSG ha aportado mucho. El club ha aumentado considerablemente la visibilidad de la liga en el mundo. Hoy es un campeonato muy competitivo, donde cualquier equipo es capaz de ganarte y hacerte daño. Veo el campeonato de Francia como una competición cada vez más equilibrada”, cerró Messi.