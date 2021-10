La casa natal de Maradona, declarada «lugar histórico nacional»

Un patio de tierra con puerta alambrada en su ingreso, un comedor y dos habitaciones: la humilde casa del barrio de Villa Fiorito, que vio nacer a Diego Armando Maradona, fue declarada “lugar histórico nacional”.

A tres días de lo que hubiese sido su cumpleaños número 61, y a menos de un mes del primer aniversario de su muerte, el Gobierno determinó este homenaje a través del Decreto 733/2021, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente,Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

“Declárese Lugar Histórico Nacional a la Casa Natal de Diego Armando Maradona, sita en la calle AZAMOR Nº 523 (Datos catastrales: Circunscripción: XII, Sección: D, Manzana: 32, Parcela: 18) de la Ciudad de Villa Fiorito, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires”, especifica la normativa.

En los considerandos del decreto, se relató que el ex futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina, “transitó sus primeros años de vida” en dicha vivienda donde “se habían instalado sus padres Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, más conocidos como ‘Don Diego’ y ‘Doña Tota’, oriundos de la Ciudad de Esquina, Provincia de Corrientes, con sus hijas Ana Estela y Rita Mabel, hermanas mayores de Diego”. En la misma casa también nacieron los hermanos menores del 10: Raúl Alfredo, Hugo Hernán y Claudia Nora.

Aunque Diego solía describir a su primer hogar como “techo de chapa y piso de tierra”, en el texto publicado hoy en el Boletín Oficial se destacó que para él “representó durante toda su vida, la fidelidad a sus orígenes y los profundos lazos que lo unían con su familia”.

Además se mencionó que a la vuelta de la propiedad se encuentran siete canchitas (”potreros”) del denominado “Club Social y Deportivo Estrellas Unidas”, donde Maradona comenzó a forjarse como futbolista durante su infancia: “Una de esas siete canchitas era del equipo barrial ‘Estrella Roja’, entrenado por ‘Don Diego’ , que habitualmente incluía a su hijo Diego en la formación”.

“La enorme influencia del impar futbolista en la cultura popular argentina trasciende sus méritos deportivos y lo constituye a la luz de su reciente fallecimiento como uno de los símbolos más reconocibles de nuestra identidad”, justificó la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, al momento de aconsejar declarar como “lugar histórico nacional” a la casa natal del ex futbolista y director técnico que perdió la vida el 25 de noviembre de 2020. Dicha comisión realizará las gestiones y los procedimientos necesarios para cumplir con la declaración publicada a tan solo 3 días del cumpleaños de la leyenda del fútbol mundial y menos de un mes del primer aniversario de su muerte.

Infobae recorrió el año pasado Villa Fiorito. La casa del Diez se encontraba como una vivienda más. Una mezcla de pobreza y abandono, rodeada de cartones, maderas, plásticos y basura, donde si uno no sabe de su existencia pasaría desapercibida pese a haber visto nacer a un ídolo de multitudes. “La casa hace años que no es de los Maradona. Cuando Diego la empezó a pegar con el fútbol y la rompía en las inferiores de Argentinos, a Doña Tota la empezó a ayudar una vecina del barrio con la limpieza y el mantenimiento. Y cuando al pibe le regalan la casa de Paternal, la madre le regaló esta casa a la vecina llamada María Gaitán. Ahí vive ahora su familia”, contó en aquella oportunidad un vecino a este medio.

Si bien durante años Maradona no visitaba su barrio, meses antes de morir impulsó una iniciativa solidaria para abastecer con más de mil kilos de alimentos y distintos insumos a los comedores de la zona. “Yo no me olvido de Fiorito”, fue el mensaje que emitió el ex DT y gloria de la Selección en un video que subió a su Instagram. Luego de su muerte, vecinos del barrio se acercaron a pintar un mural en su homenaje. Un santuario para un Diego eterno.