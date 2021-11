La canasta básica subió en octubre pasado a $72.365

Según el Indec el aumento fue del 2,6% por debajo de la inflación.

Una familia de cuatro miembros necesitó en octubre un ingreso mensual de $72.365 para no ser considerada pobre, según el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió en ese mes 2,6%, informó el INDEC.

El mismo grupo familiar necesitó $30.925 de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), para no ser considerado indigente, que en la misma comparación aumentó un 2,7%.

Tanto la suba mensual de la CBT, que define el nivel de pobreza, y la de la CBA, que marca el nivel de indigencia, aumentaron en octubre por debajo de la inflación del mes del 3,5%.

En la comparación interanual, la canasta básica total registra un aumento del 45,0%, mientras que la básica alimentaria crece desde octubre del año anterior, un 49,3%.

Ambas canasta aumentaron su costo por debajo del alza de los precios minoristas en los últimos doce meses, que se ubicó en el 52,1%, según el Índice de precios al Consumidor (IPC).

Desde diciembre pasado, el aumento de la CBT es del 45%, y supera por cuatro puntos porcentuales el alza de precios minoristas en el mismo período del 41,8%.

En cambió, la canasta alimentaria aumentó un 33,5% en los primeros diez meses del año, y se encuentra siete puntos porcentuales debajo de la evolución de la inflación en ese período.

En el caso de un adulto mayor, el valor de los ingresos mensuales en octubre para no ser pobre debió ser de $23.419 y para no caer en la indigencia de 10.008.