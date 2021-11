La caja hace rabear a Tobías Martínez

En la continuidad de la 15 fecha en Viedma, el piloto sanjuanino no tuvo un buen cierre de entrenamientos, quedando en el puesto 16° de la general de entrenamientos de viernes. Mañana buscará recuperar el Chevrolet.

Con actividad que arrancó ayer con tres tandas de entrenamientos por 15ª fecha del TC Mouras en el Autódromo de Viedma, hoy continuó la fecha con dos tandas más, donde Tobías Martínez no tuvo un buen cierre, quedando en el puesto 16° de la general de entrenamientos de viernes, debido a un problema en la caja.

“Hoy no fue del todo bueno. No pudimos sacar buenas conclusiones del segundo entrenamiento, donde se nos complicamos para cerrar una buena vuelta. Cuando fuimos a cambiar gomas para ver que referencia teníamos con los rivales, se rompe la caja cuando abrimos vuelta, así que, si bien era una caja de repuesto, es un circuito donde sufre mucho y también el motor, y por eso decidimos hoy usar la de repuesto” comentó Tobías, confirmando el inconveniente que derivó en no poder mejorar el tiempo de la primera tanda de hoy.

En la primera tanda de entrenamientos de hoy, el mejor tiempo fue para el Ford de Rudi Bundziak con 1:32,190, mientras que el representante sanjuanino en el TC Mouras, quedó 6° a 641 milésimas. Hasta ese momento era una posición expectante pensando en mejorar en la segunda tanda, sin embargo una rotura de caja complicó el objetivo, quedando este registro como el mejor de hoy, y comparando los tiempos de ambas baterías, Tobías queda ubicado en el 16° puesto de la general de entrenamientos de viernes, a 1,040 seg del mejor tiempo logrado por el chubutense Lucas Valle (Dodge).

“Es una pena no tener la referencia de hoy con gomas nuevas, pero hay que tratar de sumar lo más que se pueda. Estamos bastante complicados pensando en el campeonato, ya que nuestros rivales directos están adelante y muy firmes, y nosotros creo que no estamos lo mejor posible, pero bueno, hay que seguir trabajando” sentenció el sanjuanino que mañana buscará acercar en los tiempos para seguir prendido en el campeonato.