La bronca de Naranjo

El jóven sanjuanino Joaquín Naranjo no pudo terminar la segunda final del fin de semana de la Fórmula 3 Metropolitana por un problema mecánico en su monoposto.

Eso hizo que se bajara del auto muy enojado y lo reflejara después en sus palabras. “Por ahí no tenemos la comunicación que queremos con el equipo y eso afecta bastante. Vamos a ver cómo continuamos, el equipo no es serio al cien por ciento o no trabaja como nosotros pensábamos. Vamos a ver si cambiamos de equipo” dijo el joven sanjuanino.

La final la ganó Gino Bernardelli seguido de Tomás Pellandino y Felipe Bernasconi.