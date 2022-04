La bronca de Juez por la decisión de romper lazos con Milei

El senador de JxC se mostró molesto con los referentes de la coalición por haberle cerrado la puerta al liberal. “Hay que conducir en conjunto porque no habrá margen en 2023”.

En la reunión de este miércoles, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio definió que para sumar aliados el próximo año, todos sus socios deberán estar de acuerdo. De esta manera se aleja la posibilidad de que el diputado Javier Milei se pueda sumar al armado del principal frente opositor de cara a las elecciones del 2023. Más allá de las simpatías de los denominados “halcones” del PRO, tanto la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica no aceptan al libertario.

Quien decidió cerrarle la puerta explícitamente al referente liberal fue Gerardo Morales. Al salir del encuentro, que tuvo lugar en el Instituto Hannah Arendt en Barrio Norte, el titular de la UCR explicó que se establecieron “reglas y artículos de convivencia” para el espacio. “Milei no forma parte de Juntos por el Cambio y lo que busca es dividir este espacio, y en esto le hace el juego al kirchnerismo”, sentenció.

En medio de las repercusiones, la respuesta del legislador libertario no tardó en llegar y lanzó en Twitter: “Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso. Sí invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas”.

Aunque hubo unanimidad entre los referentes de la coalición opositora para romper lazos con Milei, horas después del anuncio se conoció la disconformidad de uno de los dirigentes más combativos de JxC. Se trata del senador Luis Juez, quien en una entrevista con TN dejó en claro que “fue innecesario cerrarle la puerta 20 meses antes de la elección”.

“La Argentina va a terminar en un lugar donde no hay margen para los populismos berretas ni para los elitismos trasnochados. No habrá margen”, advirtió el cordobés y se refirió a las críticas que lanzó el liberal contra Juntos durante el último tiempo. “Si voy por la calle y gritan chorro, yo no me voy a dar vuelta. Porque no soy chorro. Milei habla de la casta y yo la combato hace 34 años a la casta. He tenido muchos fracasos pero lo he intentado. No me puedo ofender porque el tipo dice esas cosas”.

Por último, dejó una indirecta posiblemente dedicada a Horacio Rodríguez Larreta. “Si tenés capacidad de conducir, tenés que conducir en conjunto. Sino terminás haciendo lo del kirchnerismo, si no pensás como ellos te echan de una patada en el traste”.

#milei,#luis juez,#jxc