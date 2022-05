La batalla de Erick por una mejor calidad de vida

El nene sanjuanino está en busca de un diagnóstico tras haberle detectado un tumor en su cabeza. La mamá, Valeria Ahumada, solicita donaciones para mantenerse en Buenos Aires y para sus hijos que se quedaron en SJ.

Erick Torres tiene 8 años y necesita ayuda para seguir su tratamiento de quimioterapia, transporte y alimentos en Buenos Aires. Erick es sanjuanino y junto a su mamá Valeria Ahumada están en Buenos Aires. El pequeño tiene un tumor en el cerebro que no es operable.



Erick comenzó, a principios del año pasado, con problemas de salud y una serie de análisis donde se le diagnosticó el tumor cerebral.

Tras una campaña realizada por la familia en redes sociales, el niño viajó a Buenos Aires en noviembre pasado para ser sometido a una cirugía. Si bien salió airoso del quirófano, ahora renovaron el pedido de ayuda.

Erick llegó en febrero de este año al Hospital Garrahan para realizarse la operación correspondiente e iniciar el tratamiento de quimioterapia que le permitirá mejorar su calidad de vida.

Producto del tumor, el niño perdió la vista y se encuentra en silla de ruedas, lo que dificulta el traslado a las consultas médicas para Valeria, que se encuentra sola con él.

“Estamos pasando una situación muy complicada en Buenos Aires, él necesita alimentos especiales para subir las defensas, ha tenido desnutrición y ahora está con bajo peso”, cuenta Valeria.



“Estuvimos casi cinco meses con tratamiento en el Hospital y de ahí nos trasladamos a Buenos Aires en octubre porque no mejoraba y necesitaba un cuidado más especial. Aún queda un mes de tratamiento en oncología y hematología”, destaca la mamá.

Valeria comentó que recibió la asistencia por parte del Gobierno de la provincia. Ellos le brindaron un espacio donde hospedarse junto a Erick en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la mamá del pequeño solicita ayuda para poder afrontar los gastos de vivir diariamente alejada de su familia.

La familia necesita ayuda urgente para los gastos de pañales y alimentación, ya que Erick tiene que ingerir muchos nutrientes especiales y costosos, más los traslados en taxi.

“En San Juan tengo más hijos y una nieta a cargo nuestro, mi hija de 17 años y un varón de 15 están a cargo de mi mamá. Mi marido viaja a La Rioja por trabajo. No quiero que le falte nada a mi hijo, pasó una situación bastante delicada y no quiero que le vuelva a pasar”, agrega desesperada.

Para colaborar

Al CVU de Mercado Pago

0000003100010089782748

Alias Mercado Pago: Vale.mas.felicidad