La bailaora que sueña con llegar a Madrid

Salió premiada con una beca en la escuela de flamenco Amor de Dios pero debe cubrir los gastos de hospedaje y pasaje, por eso busca ayuda para cumplir su gran sueño. Enterate cómo ayudarla.

Una joven sanjuanina de 26 años busca cumplir uno de sus grandes sueños: poder viajar a Madrid para seguir perfeccionándose como bailarina de flamenco.

Alejandra Minet participó del concurso internacional del Ibérica Contemporánea en México y quedó elegida, ahora le toca dar el gran paso. Fueron 200 los competidores y solo 20 pasaron a la final, entre ellas Alejandra quien ganó la beca en la escuela de flamenco Amor de Dios, en Madrid.

La beca le cubre un mes de clases de lunes a sábado, cuatro horas, pero es ella quien debe cubrir los gastos de pasaje y hospedaje, por este motivo apela a la solidaridad de todos los que deseen colaborar para cumplir este sueño de representar a SJ.

“Fui la única argentina que participó en esa final. Eligen distintos bailarines destacados y les otorgaban becas. Me tocó en Madrid, en una escuela de flamenco muy importante donde estudiaron los principales referentes y donde dictan clases reconocidos profesores. Lo que me cubre esta beca es un mes de clases en agosto de lunes a sábado, cuatro horas diarias. Estoy recaudando fondos para lo que es el pasaje y la estadía, que es lo más importante”, destaca Alejandra.

La joven baila danzas españolas desde que tiene 4 años y cuando cumplió 18 empezó a dedicarme más al flamenco y a estudiar con Cuky Maestro.

Ya viajó a España en otras oportunidades y estudió con Maestro en Madrid y Sevilla.

Actualmente da clases en varios institutos de la provincia y es parte del Grupo Flamenco Aires de Cádiz.

También es seño de Nivel Inicial y estudia Artes visuales.

“Con el grupo estamos trabajando para llevar a escena una nueva obra y seguimos también con Contraseña que fue la última que estrenamos”, señala.

Para ella, el flamenco es “un motor, que lo prendí una vez y no pude parar. Me da fuerza me da ganas y vitalidad. Me encanta poder disfrutar de expresarme por medio de ese lenguaje”, define.

Cómo ayudar

Para recaudar fondos con el fin de cumplir la beca de estudio en Madrid, el próximo 10 de julio, Alejandra organizó un Te Bingo. Será de 15 a 20 hs en el Círculo Andaluz (Hipólito Yrigoyen 1153 sur). Quien quiera colaborar, puede reservar al 2644050095.