La artista plástica que se inspira con el Heavy Metal. Con casi 70 años, cada vez que empieza una obra, escucha a Metallica, AC/DC o Iron Maiden. Dice que la música la energiza.

Isabel Fernández es artista plástica, egresada de la UNSJ y a la hora de comenzar a pintar una obra, tiene una motivación muy especial para inspirarse: el poderoso heavy metal.

“Metallica, AC/DC, Aerosmith me motivan, es una música poderosa, tienen canciones más lentas y otras con más furia, la voz, la guitarra, desde ahí me conecto para poder trabajar y pintar”, expresa la artista que está por cumplir 70 años.

“En esta época tan difícil para todos, el arte nos ayuda, nos sana y protege. Nos hace viajar por las fibras más íntimas del ser humano. La música te pone alas, te da energía, normalmente empiezo a pintar escuchando heavy metal, es música que no tiene edad ni límites. Normalmente lo pongo bien fuerte, me eriza la piel, me levanta”, destaca.

Y agrega: “No importa lo que pinte, no me altera el contenido pero sí me altero yo en el buen sentido, me carga las pilas”.

Mientras suena la cruda voz y guitarra de AC/DC de fondo, Isabel cuenta que “el arte en general es sanador y la música llega a los lugares más sensibles, podemos disfrutar de todo con música. No sé inglés, no me interesa la letra, pero sí me gusta lo que me produce, es energética”.

Isabel es maestra y artista plástica e hizo de su lugar un Centro Creativo al que llamó Isa. Allí las disciplinas confluyen con el fin de generar una armonía interior y un diálogo con las distintas ramas del arte. Pero sobre todo, es un espacio que permite a quienes asisten encontrarse consigo mismo y revalorizar la vida.

Una artista de por vida

A Isabel le gusta incursionar en el arte en todo momento y con cualquier recurso.

En noviembre de 2010 apareció en su vida el cáncer de mama y hasta noviembre del 2011 duró el tratamiento. Aunque fue duro y difícil, tuvo herramientas para salir adelante: un médico, una reikista, un psiquiatra que encontró la llave para entender el porqué, familia y amigos con gran caudal de amor, y su Dios que le dio la fuerza espiritual para vencer la enfermedad. Hoy puede contar la experiencia que superó y enseñar a vivir.