La amenaza de un sanjuanino a su ex: “No estoy ni ahí, con ir al penal, por matarte a vos”

El hombre la golpeó y la amenazó dos veces. Ella lo dejó y él no la deja vivir tranquila con su nueva pareja.

Este martes, se conoció el calvario que sufrió una sanjuanina con su expareja, quien la amenazó de muerte a ella, a su hija, incluso a su madre. Se trata de Matías Farías, quien fue identificado por la Justicia como el violento.

Farías, llegó a la casa de la denunciante en el barrio Capitán Lazo de Rawson. Ingresó por el pasillo hacia la cocina que da al fondo, diciéndole que la quería ver, que quería hablar con ella. Ante la negativa de la mujer, el denunciado la tomó de los brazos y le dio un golpe de puño en el ojo derecho, también la mordió en el brazo derecho.

Según el informe judicial, ella gritó pidiendo auxilio, e intentó cerrar la puerta de la cocina. Él la tomó nuevamente de los cabellos y le tiró la cabeza hacia abajo. Comenzó a darle golpes de puños en la cabeza. Ella cayó al suelo, mientras Matías lA amenazó diciéndole a los gritos “yo no estoy ni ahí, de ir al penal, por matarte a vos”.

La causa fue caratulada como Lesiones y amenazas, como consecuencia de la citación, el imputado se declaró la rebeldía del mismo en el transcurso del año 2021.

El segundo ataque

El 11 de julio, a eso de las 20:30 horas, la mujer salía de una iglesia en Villa Krause cuando ocurrió todo. Vio a su ex pareja Carlos Farías, iba caminado por calle Brasil, empezó a silbarla. Ahi le gritó: “he loca vení”, ella se hizo como que no escuchaba y comenzó a caminar rápido. Su ex la alcanzó y la tomó de atrás por el cuello con fuerza.

Ahí fue que la llevó rápido caminando hasta el paredón donde topa la calle Loreto. La estampilló contra el paredón y le puso una mano en la cara, para que no gritará. Luego comenzó a estrangularla con sus dos manos. Le apretaba fuerte del cuello, mientras le decía: “te voy a matar hija de [email protected], porque me has dejado así tirado, cuando vos no me ayudes las voy a matar a tu vieja y a tu hija la bichi, a mí nadie me deja así, sos una hija de [email protected], que me va a dejar por el otro chabón” ( su actual pareja).

En ese momento, comenzó a darle golpes de puño en el rostro, en la mejilla izquierda, y en la cabeza, atrás de la oreja izquierda. Ella se quiso defender, lo apartó con el brazo para agacharse y ver si podía agarrar una piedra. En ese momento su ex le muerde el brazo izquierdo en la parte trasera, luego la tomó de la muñeca izquierda y le daba tirones fuertes, luego cayó al suelo, se levantó como pudo y salió corriendo.

Este martes, lo condenaron a 6 meses de prisión efectiva, por el delito de lesiones (2 Hechos) y amenazas (2 Hechos), en Concurso Real.