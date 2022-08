La actual conducción del PRO rechazó 600 fichas de afiliación

La apoderada del partido exigió la presencia de los firmantes de las mismas.



Un grupo de autoconvocados, opositores a la actual conducción partidaria del PRO liderada por el diputado Enzo Cornejo, llevaron alrededor de 600 fichas de afiliación. La apoderada del partido las rechazó, exigiendo la presencia de los firmantes de las mismas.

Cincuenta personas, encabezadas por el abogado Mario Ortiz, llegaron a la sede del PRO con dos cajas con cerca de 600 fichas de afiliación. El grupo, que estuvo acompañado por una escribana, fueron recibidos por la apoderada del partido, Claudia Sarmiento, quien las rechazó exigiendo la presencia los firmantes de las fichas.

Ortiz se mostró molesto por lo sucedido e indicó que “el PRO ha sido secuestrado por el presidente del partido, Enzo Cornejo, que no permite nuevas incorporaciones” y además lo calificó de “autoritario”.

“Nos han exigido la presencialidad de las 600 personas, algo que no está acreditado en ninguna norma o reglamento. Y con relación a las personas que nos acompañaban les solicitaron documentación que no tenían”, agregó Ortiz.

Este hecho se originó luego de que una serie de afiliados al PRO, opositores a la conducción de Cornejo, manifestaran que “el partido está cerrado” para sumar gente nueva, una crítica que se repite desde la época de Eduardo Cáceres, padrino político del actual presidente del macrismo local.

El primer paso de esta movida tuvo lugar días atrás, cuando el mismo grupo se acercó al estudio jurídico de la apoderada, cuya dirección figura como el domicilio legal del PRO sanjuanino, con las fichas de afiliación.

La doctora Sarmiento señaló que se trató de “una emboscada” e invitó al grupo a darse cita en la sede partidaria en la tarde de ayer para cumplir con el trámite.

Este movimiento se da en un año de elecciones internas, ya que el próximo 4 de diciembre vence el mandato de la actuales autoridades partidarias y el futuro presidente del partido tendrá un rol preponderante en el armado de las listas de Juntos por el Cambio, espacio que integran, para las elecciones generales del próximo año en donde se eligen todas las autoridades a nivel provincial.

Un partido nuevo y con muchas peleas

Si bien el PRO local es uno de los partidos más nuevos que existen en la provincia, nació en 2006, en poco tiempo logró obtener dos bancas en la Legislatura Provincial, un escaño en la Cámara baja del Congreso de la Nación e innumerables concejalías, muchas de ellas en los departamentos del Gran San Juan.

Pero también en pocos años de existencia hubo varias peleas internas, que en cierta medida impidieron que el partido creciera con más fuerza en el territorio sanjuanino.

En 2011 el partido expulsó a Wbaldino Acosta Zapata; posteriormente una Asamblea de Delegados desplazó al entonces diputado provincial Hugo Ramírez de la presidencia. El partido fue intervenido y se nombró como interventor a Eugenio Burzaco; y en 2017, Martín Turcumán, quien fuera el candidato a Gobernador en 2015, por diferencias con Cáceres se alejó de la fuerza, fundando su propio partido ADN (Acción por una Nueva Democracia); en 2020, Fernando Patinella, que durante muchos años fue el apoderado del partido, armó una lista para pelearle las internas a Enzo Cornejo, pero la Junta Electoral partidaria le bajó el pulgar y no pudo participar en los comicios.