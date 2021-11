La actividad en los diques será distinta este verano

El Jefe de Seguridad Náutica, Miguel Jofré, contó en Diario 35 de Zonda TV como viene la temporada de verano para los clubes del perilago. La emergencia hídrica por la que atraviesa San Juan es todo un condicionante.

Se viene el verano y un grupo importante de sanjuaninos elige los Diques para refrescarse y realizar actividades náuticas.

Este año, la emergencia hídrica por la que atraviesa la provincia limita las prácticas habituales.

En el Zonda TV, Miguel Jofré, Jefe de Seguridad Náutica de la Secretaría de Deportes de San Juan, charló con Omar Andrada en el programa Diario 35 sobre como se están preparando para afrontar esta situación que se viene.

“El reservorio de agua que hay en Ullum hoy está disminuido. Esto hace que algunos clubes tengan el agua a 700 u 800 metros, cuando antes la tenían a 100 metros. Esto motiva complicaciones para los sanjuaninos que frecuentan esos lugares”, comienza relatando Jofré.

“Hacen un mes y medio el Secretario (Jorge Chica) nos pidió que hiciéramos un análisis de la situación para ver como podíamos resolver esto entre todos. Tenemos que armar una estrategia para tener una temporada lo más cerca de lo normal posible”, agrega el funcionario.

La intensidad de la demanda y el fuerte de la temporada comienza en pocos días. Por eso se ultiman detalles para definir la situación.

“La semana que viene vamos a hablar con todos los presidentes de los clubes del perilago para ver su situación particular y ver como los podemos ayudar. Seguramente van a cambiar algunas cuestiones, porque donde había agua hoy no hay”, declara el encargado de la Seguridad Náutica.

“La idea es que se hagan todas las actividades para que la gente pueda ir a disfrutar. Vamos a tener que trabajar coordinadamente con otras áreas del Estado para que la gente que pueda navegar tenga los medios para llegar al agua. Ahora el lugar no te lo permite”, sostiene.

“En Cuesta del Viento tenemos una situación parecida, se está trabajando con poca agua. También se van a producir algunos cambios, son muchos los servicios que se prestan y es importante para el turismo”, Miguel Jofré.

“Tenemos la orden de minimizar los riesgos, basado siempre en el orden de la seguridad. La idea es que se realicen las actividades pero quizás a menor escala. Van haber lugares donde no se va a poder navegar, no por una cuestión antojadiza, sino por seguridad. Vamos a ser estrictos en cuestiones de seguridad”, remarca Jofré.

Esta situación está referida al Dique de Ullum, pero el funcionario aclara que es la misma en Cuesta del Viento donde también están trabajando al respecto.

Por otra parte, se está elaborando un plan para llevar algunas actividades al Dique Punta Negra.

“Hemos estado viendo que otras actividades se pueden hacer en Punta Negra, pero con los cuidados pertinentes teniendo en cuenta que es el agua de reservorio que consumimos, por eso no se va a permitir el uso de motores a explosión, seguimos con navegación con uso de motores eléctricos. Pero por ejemplo estamos instrumentando para que por ejemplo ahí haya un lugar para nadar”, subraya para finalizar.

