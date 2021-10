L-Gante reveló los canjes que le ofrecieron y rehazó

El cantante de cumbia 420 contó cuál es la propuesta que recibió y que siempre rechazó.



En pleno auge de su popularidad y mientras cientos de miles de fanáticos lo siguen desde que lanzó su cumbia 420, L-Gante brindó una entrevista en la cual reveló cuál es el canje que más le ofrecen desde que saltó a la fama y el que él siempre rechaza. Además, explicó los motivos.

Fue durante su visita a Los Mammones -el exitoso ciclo que conduce Jey Mammón por la pantalla de América- en donde el cantante contó por qué no acepta hacerse un retoque estético cuando le proponen hacerlo a través de publicidad y sin que él lo tenga que pagar. Todo comenzó cuando el animador lo invitó a jugar una clásica sección del ciclo en la que el invitado tiene dos paletas en sus manos: una con el sí, y otra con el no. Y debe levantarlas en función a las preguntas que le van haciendo.

“Para vos, ¿Ricky Martin se tocó la cara? ¿La carita?”, quiso saber Jey Mammón haciendo referencia a las imágenes que se volvieron virales los últimos días luego de que el cantante boricua apareciera con el rostro cambiado, lo que generó dudas sobre un posible tratamiento estético. Por caso, luego de aquella tamaña repercusión en las redes sociales, decidió grabar un video, mostrarse al natural y aclarar que no se había realizado ninguna cirugía, tampoco se había hecho un retoque o colocado bótox.

En tanto, Elian Ángel Valenzuela -tal es el verdadero nombre de L-Gante- pensó su respuesta y señaló que sí. “Llega un momento… ¿vos te harías un retoque?”, preguntó el conductor. “No, mirá…”, respondió y levantó la paleta con el no. “A mí hasta me dicen ‘¿querés arreglarte los dientes?’. Es lo que más me dicen”, indicó el músico revelando así la propuesta que más recibe a la hora de ofrecerle canjes.

“Y no. Yo les digo que no”, aseguró el joven que el pasado 13 de septiembre fue papá de Jamaica, su primera hija, junto a su novia Tamara Báez. “No, si garpan”, consideró Jey Mammón destacando la apariencia del artista, que agregó: “Así somos”.

La entrevista con Jey Mammón fue luego del encuentro de L-Gante con Alberto Fernández. “Me llamó mucho la atención lo solidario y empático que sos con la gente: has hecho cosas tremendas por los demás, que nadie lo sabe. ¿Por qué lo hacés en silencio?”, dijo sobre el Presidente y enfatizó: “La verdad que no quiero que nada se parezca a lo que es una campaña o un partido político. Yo, con eso, nada que ver“.

“De que yo le sirvo a muchos, sí -continuó- Pero yo dejo claro de que a mí no me da miedo pisar ningún lado. Yo voy al frente, con quien sea. Así sea uno u otro. Un presidente es el que nos está representando a todos nosotros en la Nación, hoy en día. Si el día de mañana hay otro, también voy a ir porque es el que me representa en mi país”.

“¿Ya te ofrecieron ser candidato a algo?”, preguntó Jey Mammón mientras escuchaba atentamente a su entrevistado, quien reaccionó con una carcajada: “La gente la flasheó con la boleta que decía L-Gante Ke Lo Ke. Me dicen (de ser parte de un espacio), pero bueno, yo soy un pibe de barrio. Los políticos que sean políticos. Más que presentar mis ideales, decirles que reaccionen, que activen, no se puede hacer”, fue la contundente respuesta del popular músico.