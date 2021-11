Kulfas: “Quien se quiera ir al exterior que lo haga, pero que se lo pague”

Tras la nueva medida del gobierno nacional de prohibir la financiación de pasajes y gastos en el exterior, el ministro de Desarrollo Productivo salió a defender lo dispuesto por el Ejecutivo y argumentó que lo que se busca es cuidar las reservas y fomentar el turismo interno.



El gobierno nacional dio a conocer una serie de medidas económicas que tiene como principal objetivo cuidar las reservas de dólares del Banco Central (BCRA). Una de ellas, sin dudas la más antipática para la clase media, es la prohibición de financiar pasajes al exterior y gastos afines. Ese ítem fue la nueva piedra en el zapato del gobierno nacional dado el rechazo que recolectó desde los primeros minutos de publicada la medida. Frente a esto, distintos funcionarios salieron a justificar esta política y entre ellos destacó Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, por su tajante análisis y respuesta: “La gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros”.

El funcionario, ni siquiera asomándose a una mínima percates del impacto negativo que la medida tiene entre un enorme sector de la población, decidió profundizar en su discurso de choque y carente de empatía: “Quien se quiera ir al exterior que lo haga, pero que se lo pague”. Por su puesto, Kulfas desliza con esto su noción de que el esfuerzo y aspiraciones de una mejor calidad de vida de la clase media tienen no valen nada en este contexto de crisis. Como tantas otras veces, esa clase que no es ni baja ni alta sufre el embate de medidas que solo pueden afectarle a ella. Es más, el ministro no dudó en decirle a esa clase lo que debe hacer: “La clase media tiene muchas opciones dentro del país para el verano”, sentenció.

Estas fueron parte de las respuestas que Matías Kulfas brindó en una entrevista en radio Continental, en la que apostó a aclararle a la clase media que, prácticamente, se la banque. Porque el país lo necesita, así que la situación no da lugar a caprichos capitalistas, más allá de que vivamos en un sistema que asume como modelo económico al capitalista. “La cuestión es muy clara, estamos en un escenario de reactivación y tenemos que priorizar que continúe. Lamentablemente hay algunas medidas que pueden caer un poco antipáticas”, dijo en una artificial demostración de empatía.

Según el gobierno, explica Kulfas, estas medidas apuntan a un esquema de planificación y administración de divisas. Teniendo en cuenta los próximos vencimientos en pagos de deudas externas (con el FMI, principalmente, y con el Club de París), el BCRA acumula preocupación por la falta de reservas, por eso el Ejecutivo y el ministerio de Economía apuntan a que “las reservas tienen que estar robustas para sostener un plan económico consistente y que no se generen saltos abruptos de cambio”, agregó.