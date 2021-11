Kristen Stewart se casa con su novia Dylan Meyer

La protagonista de Spencer anunció en un emblemático programa radial que aceptó la propuesta de casamiento de la guionista.



Kristen Stewart, estrella de Spencer y de Crepúsculo, anunció que se casara con su novia Dylan Meyer, tras dos años de relación. «Vamos a hacerlo», dijo la actriz.

Stewart, de 31 años de edad, dio la noticia el martes en el programa radial de Howard Stern mientras promocionaba su nueva película Spencer en donde interpreta a la princesa Diana de Gales, la reina de corazones. «Nos vamos a casar, vamos a hacerlo», anunció en el programa The Howard Stern Show de SiriusXM.

La actriz también describió la propuesta: «No era nada específico. No es un hecho que yo sea la elegida. ¿Sabes lo que quiero decir? Con dos chicas, nunca se sabe quién va a cumplir qué extraño rol de género. No hacemos eso ni pensamos en ello en esos términos. Ella simplemente agarró y lo hizo. Fue muy bonito», dijo Kristen Stewart.

Hace un año Stewart dijo que quería casarse con Meyer y que estaba pensando en cómo proponerle matrimonio. La estrella de la saga Crepúsculo lleva dos años con su pareja. Se conocen hace seis, pero volvieron a conectar en 2019.

«El día que la conocí, se acabaron las apuestas», dijo Stewart a Stern. «Me dije: ‘¿Dónde he estado y cómo no te he conocido?’. ¿Ella ha estado viviendo en Los Ángeles junto a mi vida de alguna manera pero sin converger nunca?».

Tras separarse de Robert Pattinson, con quien estuvo cuatro años -y a quien engañó con su director de Blancanieves y el Cazador, Rupert Sanders, Stewart salió con la productora Alice Cargile, hasta 2016. En ese mismo año tuvo un romance con la cantante Stephanie «Soko» Sokolinski. Luego mantuvo una relación intermitente con la modelo Stella Maxwell, con quien llegó a convivir en su casa de Los Ángeles; también se la ha relacionado con la estilista Sara Dinkin, y fue pareja de St Vincent, Michael Angarano y el fallecido Anton Yelchin.

Su relación con Dylan parece haber sido estable desde el principio en 2019. Fuentes han dicho a los medios estadounidenses que desde que se conocieron, Kristen estaba muy ‘centrada’ en su novia.

Quién es Dylan Meyer, la novia de Kristen Stewart

Dylan Meyer es una guionista y actriz conocida por las películas Moxie (2021), Rock Bottom (2019) y Miss 2059 (2016).

En abril de 2020, Kristen Stewart cumplió 30 años y Dylan Meyer, le dedicó un romántico mensaje y publicó una foto juntas. “Mi persona favorita cumple años y deseo que todo el mundo escuche los sentimientos tan bonitos que tengo por ella”, expresó la guionista junto a una foto de ambas abrazadas.