Karina, una sanjuanina que ayuda de corazón. Crió sola a 9 hijos y lleva adelante el merendero Frida Kahlo en la Villa Santa Anita, Rivadavia. Pide la colaboración de la sociedad para los 70 niños que allí asisten.

Karina Fernández conocida como Kimita está a cargo del merendero Frida Kahlo que funciona desde antes de la pandemia en la Villa Santa Anita, Rivadavia, al que asisten unos 70 niños pero cuando hay algún evento, llegan 150.

Además, la mujer llega hasta distintos merenderos en toda la provincia realizando actividades recreativas y asistiendo a más niños. Ahora, necesita ayuda y pide colaboración a los sanjuaninos a través de las redes sociales.

Cuenta que depende de la ayuda solidaria de la sociedad sanjuanina, solamente por vía virtual. “Por la pandemia, el terremoto y las inundadaciones, aún no recibimos ayuda del gobierno”, señala.

“La gente colabora con leche, arroz, azúcar, harina, el problema es que no tenemos recursos suficientes para ir a buscar las cosas por el precio del combustible. Cuando consigo algo les doy, la pena es que a veces no tenemos merienda”, dice apesadumbrada.

“Primero dábamos almuerzo, después cena, mi intención es ayudar a los niños todo el día pero no siempre podemos”, destaca.

Karina trabaja con dos de sus hijas que le dan una mano. Realiza además talleres en Caucete, Pocito, Santa Lucía, Chimbas, 25 de Mayo. “También he vendido prepizzas para solventar el merendero, tengo un carrito de comidas y pinto caritas en las fiestas de cumpleaños”, agrega.

“Trato de ser solidaria con los vecinos, a veces duele un poco no poder hacer lo que uno quiere pero se hace lo que se puede”.

Dice que a veces dan ganas de dejar todo pero en ese momento se acuerda que ha criado 9 hijos sola. “La pasé mal, tuve que dejarlos para ir a trabajar. Ahora no quiero que las madres solteras no tengan donde dejar a sus niños como para que estén un poco más aliviadas”. Karina también quiere instalar una biblioteca en el merendero.

Cómo ayudar

Para ayudar a Karina con mercadería, libros, ropa y calzado, comunicarse al 2644838676 o a través de su Facebook, llamado “Mía Alfonsina”; o acercándose por el Merendero Frida Khalo, ubicado en calle Güemes 1332 entre calles Catamarca y San Luis en la Villa Santa Anita, Rivadavia.