Karina Palacios, la instructora que habló de todo en Cultura Inquieta

Karina Palacios estuvo en los estudios de Canal 35 y fue entrevistada en el programa Cultura Inquieta donde abordó distintos temas. Mirá la entrevista completa.

Respecto de su rutina de cuidados diarios, Julieta Mallea entrevistó a la instructora de fitness, conductora y actriz, quien dijo que: “tengo muchos cuidados a medida que van pasando los años tuve que incrementar los cuidados, cosa que pensé que la estantería no se me iba a caer pero se empieza a mover. Soy muy insoportable conmigo y con mi exigencia a mi imagen porque es lo que vendí… Me gusta verme bien y tengo una alimentación saludable”

Karina Palacios contó que atiende a su padre, a sus hijos y a su pareja. “Hace tres años que me cuido mucho mi cuerpo. Pensé que la estética era para quienes eran vagas y no hacen nada. Después cuando empecé a complementar con la nutrición, dije no, si no lo combino con algo es cuando yo me desenmascaré solamente haciendo actividad física no te vas a mantener si no lo acompañas con una buena alimentación. Pero si no lo acompañas con la estética que es adonde no llega la parte física, no funciona”, reflexionó la instructora.

La reconocida profesional abordó todo lo relativo a la actividad física, a los cuidados que cada mujer debe tener y a la combinación con la imagen a través de la estética.

“Las mujeres son consumistas. Quieren tener lo mismo que uno muestra para verse mejor. Ahora los hombres también están entrando en eso”, dijo.