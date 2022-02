Karina La Princesita no la está pasando nada bien

La cantante tropical aseguró que su hija, Sol Celeste -fruto de su relación con el Polaco-, y su profesión la ayudan a mantenerse en pie.



A pesar de que hace meses decidió bajar su exposición mediática, Karina La Princesita se mantiene activa en las redes sociales, donde constantemente está en contacto con sus fanáticos de todo el país. Y a pesar de que suele mostrarse positiva e incita a sus seguidores a que sean felices, en las últimas horas la cantante tropical hizo un descargo que causó preocupación.

“Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida”, manifestó la artista.

Y se adelantó a las críticas que podrían surgir entre los internautas: “Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siente que muchas cosas que viví son injustas.

Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien”.

También destacó el rol que cumplen sus fanáticos en este momento complicado. “Quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”, concluyó.

Cabe recordar que a mediados de 2021, Karina se mostró muy preocupada por los juicios laborales que le iniciaron sus exmúsicos. “Es un tema que vengo arrastrando desde 2014. Tengo unos juicios pendientes que me hicieron mis músicos. Perdí uno el año pasado, de un montón de plata y hace 10 días, me avisaron que perdí el segundo de los juicios… te juro que me mató porque fue el que pensé que ganaba seguro”, reveló en la pista de ShowMatch.

“Algún día me gustaría contar las cosas que me vengo guardando hace un montón. Demostré con papeles, con pruebas que yo no tenía nada que ver. El martes me avisaron que es más plata de la que ya tuve que pagar una vez… el año pasado y el anterior, lo tuve que trabajar por nada porque lo que gané fue para pagar el juicio.

Este año será igual y el otro… pero todavía me quedan 2 juicios más”, explicó en relación a las demandan de sus excompañeros y sus problemas con los productores Pablo y Adrián Serantoni. Finalmente, la cantante perdió dos juicios y ganó uno, mientras que del cuarto se desconoce en que instancia se encuentra.