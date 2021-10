Karina La Princesita, muy furiosa por un show millonario

La cantante cruzó fuerte a quienes la acusan de cobrar un cachet elevado por un recital.

Karina “La Princesita” estalló en la red luego de ver que filtraron un supuesto y millonario cachet suyo por un show en Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

“Me tienen las bolas infladas con los 8M. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos”, comenzó escribiendo Karina en su descargo en Twitter. Y aclaró: “No cobré esa suma ni cerca. Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, sentenció contundente la interprete de “Con la misma moneda”.

“Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la Intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma”, detalló sobre el supuesto cachet. Para cerrar su descargo, la participante de La Academia (El Trece) expresó su malestar sobre la acusación: “Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias”, cerró.

El sábado 9 de octubre, Karina La Princesita dio un concierto en Quilmes en el marco de los festejos por los 72 años del barrio San Francisco Solano. Fue después del show que difundieron en la red que la artista había cobrado ocho millones de pesos por su presentación de una hora de duración.

El festival musical estuvo a cargo de grupos musicales como Jimmy y su Combo Negro, Siete Lunas, Cuta Montenegro, Tributo Marco Antonio, Tenores Italiano, Sabrina, Patricia Encina, Bochi Barbona y el cierre estelar fue de “La Princesita”, y estuvo la presencia de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza.