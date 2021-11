“Justicia por Chachi”: marcha y la desgarradora foto de un papá destruido

El dolor de la familia y los amigos es más grande porque el conductor borracho que le arrebató la vida saldrá en libertad cuando pague una fianza de $400.000.

La familia y los amigos de la chica que murió tras un choque pide justicia. Es que el conductor del auto que le quitó la vida, iba borracho con 4 veces más alcohol en sangre de lo permitido y será liberado cuando pague una multa de 400.000 pesos.

Este jueves, organizaron una marcha. Se reunieron en la casa de Sasha y marcharon hasta calle Vidart, al lugar exacto donde se produjo el accidente.

En la marcha se vivió un omento muy triste y de mucha bronca, porque Cristian Muñoz sólo con pagar la multa recuperará su libertad mientras afronta el juicio.

Una amiga de la chica fallecida publicó una triste postal luego de la marcha:

“Miren esta Foto, sólo miren a este Hombre (Papá de Sasha) esta mirando hacía abajo. Saben que está mirando? Una foto de su hija, si sólo una foto.

Porque lamentablemente ya no la tiene en su vida, no la tiene para abrazarla, darle su cariño, ver su sonrisa y cuantas cosas más. Pero no lo puede hacer más porque su amada hija ya no esta. Le arrebataron la vida. Dejaron destruida a una familia completa”.

“Cuanto dolor sentí hoy al ver tantos corazones destruidos por la pérdida de un ser tan querido como lo era Sasha, cuantos recuerdos lindos dejo está muchacha”

Sólo queda decir que se aga justicia por ella , no merecía irse así, nadie merece un final así. Basta de dejar familias con tanto dolor a causa de estos inconscientes hdp”.