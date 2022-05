Juntos por el Cambio contra la Ley de Lemas

La Mesa Provincia de Juntos por el Cambio se manifestó a favor de avanzar en un nuevo sistema electoral pero indicó que eliminar las PASO no habría ningún beneficio para SJ ya que en caso de adelantar las elecciones, habría que ir a votar 4 veces en solo 6 meses.

Agregó que “el camino corre cto es avanzar con la boleta única que desde febrero de 2021 no quieren tratar en comisión.

Asimismo, manifestaron que “hoy el vicegobernador nos convoca para plantear la ley de lemas: La cara oculta de la Ley de Lemas o de doble voto simultáneo, es que representa un verdadero fraude a la representatividad democrática.

En ese sentido, expresó que Es un sistema nefasto que altera la voluntad de los electores expresadas a través de las urnas”.

En ese sentido, indicó que “es un sistema inconstitucional por quebrantar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente y a través del voto directo a sus candidatos, según el artículo 185 de la Constitución Provincial.

Por otra parte, respecto de la “ficha Limpia, expresaron su desacuerdo. “Debe ser muy clara para que no sea utiliza para perseguir y excluir candidatos”.

Por último “lo más grave es pretender modificar la Ley 613-N, le decisoria, que protege por 18 meses cualquier modificación del sistema electoral, justamente para que no sea manipulado en beneficio de quien ostenta el poder, indicaron.