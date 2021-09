Juntos por el Cambio bajó el telón con una gran caminata por Rawson

10El populoso barrio Güemes fue el lugar elegido los precandidatos para el acto final en la previa de cara a las PASO del próximo domingo. Allí confluyeron los referentes de cada uno de los espacios que conforman el frente.

Como lo hicieron desde el comienzo, con caminata, culminó la campaña de Juntos por el Cambio ayer en el departamento de Rawson. El lugar elegido fue el barrio Güemes y allí confluyeron los máximos referentes que conforman el frente acompañando a los precandidatos a diputados nacionales que ponen a consideración del electorado en las elecciones PASO del próximo domingo.

Susana Laciar, precandidata en primer término, Enzo Cornejo, en segundo y Alejandra Leonardo en tercero, contaron con el respaldo del actual diputado nacional Marcelo Orrego y el senador nacional Roberto Basualdo como principales figuras, pero también por Rodolfo Colombo (Actuar), Gustavo Fernández (Dignidad Cuidadana), Humberto Conti (Bloquismo Disidente) y los intendentes Fabián Martín (Rivadavia) y Juan José Orrego (Santa Lucía).

El espacio ubicado entre las calles Bahía Blanca y Liniers fue el epicentro de la concentración que luego dio paso al último contacto con los vecinos.

Laciar destacó que lo que palpó durante la campaña fue “angustia porque no hay trabajo, los chicos en la escuela no tienen presencialidad plena y han perdido la continuidad del sistema escolar. Los jóvenes que no encuentran oportunidades y las mamás con el corazón compungido porque sus hijos piensan en otro horizonte fuera del país”.

Cornejo confió: “Elegimos Rawson para el cierre de campaña porque tuvimos una gran atención, por ejemplo en Villa San Damián y Barrio Marcó. Es un barrio muy emblemático, me siento muy identificado con ellos, y hay mucha gente que la está pasando mal”.

En tanto, Basualdo mostró su conformidad con lo realizado. “El frente ha trabajado muy bien y ha recorrido toda la provincia, todos los candidatos han salido a los departamentos y el equipo funcionó muy bien”.

Fabián Martín instó a votar porque “la gente tiene que participar porque sino nos perjudican, necesitamos del voto independiente que quiera cambiar ésta realidad que vivimos los argentinos porque ellos (el gobierno), tiene un clientelismo muy importante”.

Gustavo Fernández a su turno expresó que “la salida no tiene que ser la de los jóvenes del país, sino a partir de la educación, de la promoción de las pymes y la inversión y el empleo”.

Rodolfo Colombo se inclinó por “una elección muy buena del frente, habrá que ver cual va a ser la cantidad de votantes porque va a ser muy importante, yo creo que no va a ser muy fuerte teniendo en cuenta que en las elecciones legislativas el promedio es siempre menor”.

Así fue el cierre: Todos Juntos por el Cambio.

“Es importante que quiénes se contagiaron con tanta convicción no dejen que otros voten por ellos ” (Susana Laciar) “No se vota sólo una idea, una propuesta sino también dignidad y candidatos que realmente nos representen” (Enzo Cornejo). “Fue una campaña con la convicción de decir basta a las políticas del gobierno nacional y que apaña el provincial” (Marcelo Orrego).

CARA A CARA CON LA GENTE



Los precandidatos a diputados nacionales por el Frente Juntos por el Cambio eligieron el populoso barrio Güemes de Rawson para cerrar la campaña de cara a las PASO del domingo.

Fue como consideran que es la mejor forma de hacerlo, exponiendo cara a cara sus propuestas a los vecinos. “Pusimos todo el esfuerzo, sino no hicimos más es porque nos faltó tiempo”, dijeron.