Jugar y ser feliz es la misión

En el día de las infancias, en Rawson desde el 2020 trabajan para que las nenas jueguen y se diviertan jugando al fútbol

En el día internacional de la mujer, hace exactamente dos años nació la Academia Rawson 10.

Es una escuelita de Fútbol dedicada íntegramente a chicas de 9 años en adelante.

Alejandro Luna es el coordinador de esta escuelita de fútbol y contó las sensaciones y que lo llevó a buscar este espacio.

“El fútbol femenino viene creciendo en todo el país, no queríamos ser la excepción. Pero en este caso nosotros apuntamos a trabajar con las nenas que en Rawson hay muchas” comenzó diciendo Alejandro.

La Academia paso por varios lugares desde su nacimiento y hoy se encuentra funcionando en el camping del CESAP en Dr. Ortega y Paula Albarracín de Sarmiento.

“Formamos un equipo de trabajo con profesionales, que conocen la tarea de trabajar con niñas. Empezamos con 10 chicas y hoy tenemos 70 chicas divididos en las categorías sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, y sub 16.

“Hoy estamos participando de un encuentro de escuelitas pero desde noviembre vamos a jugar el mundialito. La idea es sumarnos a la Liga sanjuanina de fútbol” cuenta Alejandro que es el coordinador en general.

Cuando empezaron había muchas dudas que se fueron disipando por las mismas actividades que se fueron realizando.

“Acá recibimos todo tipo de chicas. Intentamos que aprendan, que jueguen pero sobre todo que se diviertan. Vemos distintas realidades que a veces duelen, pero cuando empiezan a jugar y sonríen nos llenan el alma y allí entendemos que lo que se hace, vale la pena” remarca Alejandro.

La escuela funciona los días martes y jueves desde las 18.30 empezando con las categorías mas pequeñas. El sábado es desde las 9.00

El amor por el deporte se debe transmitir y enseñar desde chico y las mujeres deben tener su espacio. A eso se apunta desde Academia Rawson 10.