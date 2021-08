Jugar por pura felicidad

Las consecuencias de la pandemia serán difíciles de determinar. En muchos ámbitos afectó de tal manera que las actividades se vieron interrumpidas.

Esas cosas que para algunas era el cable a tierra. Esa actividad que para algunas era la motivación de vida. Eso que significaba la manera de distraerse de la rutina.

El deporte amateur fue uno de los mas afectados. Hay miles de casos y de historias para contar pero nos quedamos hoy con esas mujeres amas de casa, trabajadoras, luchadoras que encontraban en el hockey césped una salida a la vida.

Las mamis del hockey césped en San Juan se incrementaron en los últimos 6 años producto de esa necesidad de hacer algo que sirva para recuperar la confianza, el amor propio y la autoestima.

En la provincia hay miles de mamis que practicaban esta disciplina deportiva. Algunas de ellas la pandemia se las llevo. Pero muchas de ellas estaban ávidas de volver a jugar, de entrenar, de reunirse.

De a poco la actividad se reanudó y muchas recuperaron la felicidad. Pero hay un caso muy particular que se vio en el último torneo de la Primera Agrupación de Mamis Hockey: Árbol Verde.

El club del barrio Cabot, emparentado durante buena parte de su vida con el fútbol esta vez le abrió la puerta a mujeres que tenían como único objetivo ser felices haciendo lo que más le gusta: jugar hockey césped.

Y así fue que la líder de este proyecto, Natalia Castro abrió la puerta para el reencuentro. Por la pandemia muchas dejaron de jugar y se perdieron del mundo.

Natalia se encargó de buscarlas, de convencerlas y de reunirlas. Llegaron de varios clubes. Algunas se conocían, otras no y allí comenzó una historia de superación personal y deportiva.

Amas de casa, empleadas domésticas, peluqueras, modistas, empleadas municipales entre otros tantos oficios son las que respaldan a estas jugadoras para vivir económicamente. Sin grandes ingresos se las rebuscaron para juntar fondos y poder hacer frente a todos los gastos que demanda la participación en el torneo: indumentaria, seguro, filiación, técnico….

Y no se detuvieron. Con mucho esfuerzo diseñaron y prepararon su propia indumentaria con los colores verde y blanco.

La tarea de Ines Castro como entrenadora fue fundamental, no solo desde lo técnico y táctico, sino también desde lo grupal. “No es fácil empezar de cero, no se conocían todas las chicas y hubo que trabajar sobre eso. Pero son excepcionales porque tienen un poder para adaptarse a cada situación. Siempre inculcamos que lo mas importante era el grupo. Por eso eso creo que éxito deportivo que tuvimos vino acompañado de esa virtud. Se puede tener buenas individualidades pero si colectivamente no rendimos no sirve de nada. Aca hubo unión y eso creo que es determinante” contó Inés que dejó un párrafo aparte para el preparador físico Sebastián Galleguillo que dejó a las chicas a la altura de la competencia.

En el reciente torneo que se terminó, en la primera incursión como Árbol Verde subieron al podio consiguiendo un gran segundo puesto al perder la final con Vela y Remo Mamis Hockey en la definición por penales.

Por delante quedan muchos proyectos deportivos, anhelos por cumplir pero lo mas importante es que estas chicas siguen con su sueño intacto muy a pesar de cualquier pandemia: jugar hockey césped por pura felicidad.

Las soñadoras

El equipo está integrado por Verónica Rosales, Mónica Fernández, Natalia Castro, Ester Carrizo, Patricia Sánchez, Ivana Carrizo, Andrea Vila, Liliana Oviedo, Carolina Villafañe, Romina Herrera, Paola Gómez, Patricia Aballay y Mabel Gómez