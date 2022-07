Jugadores del club Camioneros se pelearon y agredieron a una periodista

El hecho se dio este miércoles en el entretiempo del partido con Peñarol en el estadio del Bicentenario en la zona de túnel. El Jugador Juan Ferreira golpeó la cámara con la que la periodista filmaba la pelea entre los propios jugadores de Camioneros Gonzalo Vivanco y Martín Vazquez.

La derrota de Camioneros trajo algo mas que un resultado negativo para el plantel porque hubo una grave pelea entre dos jugadores que fueron titulares y reprochándose entre si ingresaron al túnel del estadio del Bicentenario en el entretiempo.

El hecho empezó con algún intercambio de palabras en el campo de juego lo que generó que la periodista Guadalupe González, quien saca fotos para el club Peñarol y también tiene un programa del Torneo Federal , empezó a filmar y se ve en el video que hay manotazos entre el Gonzalo Vivanco (9) y Martín Vázquez (6).

Cuando la colega filmaba aparece alguien de atrás y le da un manotazo a la cámara y alcanza a pegarle en la mano interrumpiendo la emisión que estaba realizando.

“Estoy bien y mi equipo también, fue una sensación extraña y sorpresiva porque no imaginaba esa pelea, mucho menos que me agredieran a mi. Fue el 4, Juan Ferreira quien no pidió ni disculpas”