Jubilación anticipada: quiénes pueden acceder y cómo se realiza el trámite

El Gobierno oficializó el plan por el que unas 30.000 personas que hayan perdido el trabajo pueden solicitar el beneficio. Cuándo empieza la inscripción y otros detalles del plan.

El Gobierno oficializó este jueves el plan de jubilación anticipada para desocupados que tengan 30 años o más de aportes y le resten 5 o menos años para acceder al edad legal del beneficio Percibirán mensualmente el 80% del haber jubilatorio que les correspondería, se informó.

Se hizo a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 674, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Se destacó en los considerandos que la medida “se torna de carácter urgente garantizar ingresos permanentes a personas en situación de vulnerabilidad”.

A continuación se repasa las claves del plan de jubilación anticipada:

¿Qué es la jubilación anticipada?

Los desempleados que ya aportaron durante 30 años podrán tramitar la jubilación en forma anticipada aunque no cuenten con la edad necesaria.

En la Argentina, en general, se puede tramitar la jubilación a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 para los hombres. En la Anses estiman que esta solución prejubilatoria beneficiará a unas 30.000 personas, de las cuales un 90% serán hombres.

¿Cuántos desocupados hay en la Argentina?

Según los últimos datos oficiales, la tasa de desocupados en la Argentina fue de 10,2% entre enero y marzo últimos. Si bien los jóvenes fueron los más afectados, en las horas previas a la difusión del dato, el Gobierno confirmó que trabaja en dar una solución jubilatoria a quienes se quedaron sin trabajo y que tengan más de 55 años que finalmente se confirmó este miércoles.

¿Quiénes pueden tramitar la jubilación anticipada en la Argentina?

Muchos de ellos, especialmente hombres, cumplieron con sus 30 años de aportes a la seguridad social, pero no pueden jubilarse por no tener la edad reglamentaria. Al perder el trabajo, quedaron en una suerte de limbo: no consiguen empleo y tampoco pueden acceder a la jubilación.

Los principales requisitos para tramitar la prestación anticipada son los siguientes:

Tener entre 55 y 59 años si es mujer, o 60 y 64 años los hombres;

Contar con los 30 años de aportes registrados;

Estar desocupado al 30 de junio de 2021.

¿Cuándo se puede solicitar la jubilación anticipada en la Argentina?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitará este viernes 1° de octubre los turnos para que los interesados puedan realizar el trámite y acceder a la prestación anticipada.

Los turnos deberán solicitarse en la página web de la Anses y el trámite se realizará de manera presencial en la oficina del organismo que corresponda por el domicilio del interesado, como sucedió con el plan para que las mujeres computen como años a aquellos dedicados a la crianza y cuidado de hijos.

Qué beneficio contempla la jubilación anticipada

Aquellos que accedan a jubilarse de manera anticipada, recibirán una prestación mensual equivalente al 80% del haber que le correspondería al momento de alcanzar la edad requerida.

Cuando se alcance la edad jubilatoria, (65 años los varones, 60 las mujeres) pasarán a percibir el 100% del haber correspondiente de manera automática.

El haber promedio de la prestación anticipada se estima en $50.000 mensuales.

El acceso a la jubilación anticipada también contempla la cobertura de salud de PAMI para el beneficiario.

En qué casos en que no se podrá pedir la jubilación anticipada

El Gobierno enfatiza que la prestación anticipada busca garantizar ingresos a un sector vulnerado, por lo que estableció que la prestación no será compatible con:

Trabajos en relación de dependencia o por cuenta propia.

El cobro de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales o municipales.

Jubilación anticipada para mujeres

Si bien pueden acceder a la PAD, en las mujeres suele ser opuesto al de los hombres: muchas tienen la edad pero no reúnen los aportes. Esto sucede porque la tasa de desempleo en ese grupo es mayor y, además, porque la maternidad genera una pausa en la vida laboral de muchas de ellas.

Ante esa situación, el organismo conducido por Fernanda Raverta les brinda desde agosto la posibilidad de computar aportes por los años dedicados al cuidado de los hijos.

En la Anses calculaban que la medida beneficiaría a más de 300.000 mujeres de entre 59 y 64 años. Durante el primer mes de vigencia, se iniciaron ante la entidad 46.388 expedientes de jubilación por tareas de cuidado en todo el país y la Anses afirmó que ya resolvió el 55,8% de ellos.