Juana Viale se metió en el Wandagate

La conductora, excuñada de la actriz, puso en la mesa de La Noche de Mirtha el debate sobre el escándalo que involucra a la China Suarez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Qué dijeron Miguel Ángel Pichetto y Adriana Amado.

La conductora, excuñada de la actriz, puso en la mesa de La Noche de Mirtha el debate sobre el escándalo que involucra a la China Suarez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Qué dijeron Miguel Ángel Pichetto y Adriana Amado.

Apenas Juana Viale recibió a Adriana Amado, la analista de medios e investigadora saco el tema que ha acaparado la atención del publico tanto en Argentina como en Europa. «Vamos a habar de todo», dijo la conductora. «De todo. De Wanda Nara también, por favor, porque sino tanta política…», replicó Amado. «De Wanda también», aseguró Juana, y rápidamente preguntó: «¿Wanda o China?». Sin dudar, la invitada lanzó: «Wanda, totalmente. Le sigo la carrera desde antes de Maxi López».

Acto seguido, Juana invitó a Amado a pasar a la mesa y afirmó mirando a cámara: «Vamos a hablar de Wanda, la China, Icardi, un gran… futbolista, no sabía que decir. Pero igual ahora no va a entrenar porque esta mal del corazón, pobre. Pobrecito, sí». Tras un lapsos de microsegundos, agregó entre risas: «Me fui de eje, Juana volvé, Juana volvé, no opines».

Después, en medio de la charla política en la mesa, Juana Viale volvió a tocar el tema. «¿Crees que los políticos le dan la espalda a discusiones populares?», consultó la conductora.

«Totalmente. De hecho, en el debate se preguntó por esto de Wanda o la China, y decían ‘no, esto es por la patria, es por Argentina’. Pero decí un nombre, si además había sido lo que había capturado la atención en la semana después de tanto agobio de política, de fondo, de control de precios», señaló Adriana Amado.

En esta línea, Juana le preguntó a Miguel Ángel Pichetto por su postura sobre el tema. «A mí me parece que es poco relevante en función de los problemas que tiene la Argentina», indico. Cuando Amado lo cruzó para hacerle ver que el escándalo con marco internacional significaba un momento de distención para los argentinos, el Auditor General de la Nación cedió y eligió: «Me parece que la más libre es la China», afirmó.

En ese momento, Juana Viale aprovechó para exponer su contundente preferencia: «Yo soy fan de la China también», reconoció la conductora de La Noche de Mirtha.

Estefanía Berardi habló de la China Suárez en Mañanísima (Ciudad Magazine), programa en el que se desempeña como panelista, e hizo referencias a los gustos de la actriz, sosteniendo que siempre estuvo involucrada con hombres comprometidos. Estefanía fue por más y reveló como conoció al nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale, hermano de Juana.