Juana Viale se enojó con su ex Manguera Valenzuela. A la actriz no le habría gustado para nada una actitud que tuvo su ex en las redes sociales. En la nota, los detalles de lo sucedido.

En 2005, Juana Viale y Gonzalo Valenzuela comenzaron una relación que duró varios años. En ese tiempo formaron una hermosa familia con la llegada de Silvestre, que hoy tiene 13 años, y Alí, de 9. Luego, en 2012 llegaría Alí, el más pequeño de los tres herederos de este binomio amoroso tan mediático.

No obstante, la pareja no terminó en buenos términos, luego que la nieta de Mirtha Legrand fuera descubierta por la prensa teniendo una relación clandestina con Martín Lousteau. A partir de esta situación, en 2013 se produjo la separación definitiva.

Los años pasaron y ambos siguieron su camino. Su vínculo mejoró mucho y actualmente tienen una muy buena relación. Pero, según trascendió en las últimas horas, Juanita se habría enojado muchísimo con su ex pareja al romper con un importante pacto.

Es bien conocido el fuerte carácter de la nieta de Mirtha, desde siempre estuvo claro para Manguera la importancia que la madre de sus hijos le da a la privacidad y el hecho de resguardar la identidad. Y siempre lo ha respetado, al menos hasta ahora.

Pero el último 23 de enero, cuando Silvestre cumplió sus 14 años, Valenzuela optó por publicar en sus redes sociales una postal junto a su hijo. Rápidamente, el posteo cosechó miles de likes, sobre todo porque no se le conocía el rostro al adolescente.

Mientras esto ocurría, Juana se encontraba de gira por Uruguay con la obra teatral El ardor. Enterada de lo sucedido, montó en cólera. Según publicó la revista Paparazzi, la hija Marcela Tinayre habría puesto el grito en el cielo. Allegados a la actriz aseguraron: “No creo que le haya gustado nada”.