Valiente, nuevo presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol: “La vamos a refundar”

El dirigente que proviene de Sportivo Desamparados encabezó la lista Clubes Unidos que se presentó en la Asamblea General de la Liga y fue elegido para estar al frente en el mandato de dos años.

Fumata blanca en la calle Santa Fe 82 Oeste. Anoche la Liga Sanjuanina de Fútbol (fundada el 31 de enero de 1921) renovó sus autoridades en la Asamblea Ordinaria.

Solo se presentó una lista, la encabezada por Juan Valiente, que por aprobación del Consejo Directivo, se convirtió en el nuestro presidente por un período de dos años en reemplazo de Oscar Cuevas.

En la mesa directiva lo acompañarán Vicente Mancuso (presidente de Atenas) como Secretario y Oscar Vargas (presidente de Aberastain) como Tesorero. Mientras que la vicepresidencia se votará el próximo lunes en la reunión del Consejo: Pedro Campos iría como vice primero, Oscar Cuevas segundo y Mario Gómez tercero.

Además anoche se renovó la Comisión de Neutrales, el Tribunal de Pena y Tribunal de Cuentas.

Mandato fallido de Cuevas

El ex presidente de Peñarol Cuevas asumió el 31 de enero del 2021, justo cuando el ente madre de nuestro fútbol cumplía 100 años de historia y estuvo un año en el cargo.

Su mandato expiró rápido, debido a que el estatuto de la Liga indica que las Asambleas se deben realizar en años pares.

Esto se dio así, ya que en el 2020 no hubo elecciones por la pandemia. Cuevas llegó a la presidencia por “sugerencia” del presidente de AFA Chiqui Tapia.

Eso cayó mal en los dirigentes de la Liga que de a poco el fueron soltando la mano. Con poco apoyo su gestión no fue buena y su salida era cuestión de tiempo.

Valiente toma el mando en la Liga Sanjuanina y promete cambios en nuestro fútbol.

SUS PRIMERAS PALABRAS

“Juntos, todos los clubes unidos vamos a sacar adelante el fútbol sanjuanino. Vamos a refundar la Liga y vamos a escuchar a todos los clubes. Quiero felicitar a los asambleístas por la tarea realizada el día de hoy, a mi equipo que viene trabajando hace tiempo para aportar ideas a la Liga. La primera medida es formar un directorio, que se encargue de controlar a la Liga. La idea de este directorio es para que puedan participar todos los clubes. Queremos una Liga autosustentable y que se pueda autofinanciar. Como presidente voy a cuidar los intereses de todos los clubes”, dijo Valiente al asumir en el sillón grande.