A los 18 años ya debutó en el equipo de La Liga con la camiseta de Boca. Es una de las figuras en el team xeneize en la Liga de Desarrollo e indefectiblemente Juan Martín Guerrero camina a la gloria

Pasó un año y algunos meses más desde que se fue a Capital Federal. Su vida dio un giro de 180°.

Cambió para bien, o al menos lo que se propuso lo consiguió.

Juan Martín Guerrero, el pibe de 18 años que se fue siendo la figura de Inca Huasi, de la selección sanjuanina campeona en los Binacionales y pilar fundamental para San Juan Básquet, creció. No solo en edad, sino como deportista y sobre todo como persona.

Volvió a San Juan para pasar las fiestas con su familia y descansar un poco de la vorágine que le dio el básquet de Boca en el último año.

Hoy Juan Martín es el base titular del Xeneize en la Liga Desarrollo y forma parte del equipo que juega la Liga Nacional.

Volvió pero con un plan de trabajo que lo cumple a rajatabla. Por eso encontrarle un tiempo libre cuesta un poco.

En la siesta del 25 de diciembre, luego de haber tenido una rutinas con pesas en casa y un trabajo aeróbico que le indicaron desde el cuerpo técnico, se dio el tiempo para la charla.

“Todavía me cuesta lo de las entrevistas, no me gusta hablar mucho. Siempre prefiero el perfil bajo” anticipó de entrada Juanma.

Sentado en el sillón de su casa y luego de haber comido las milanesas que preparó mamá, siguiendo la dieta que impusieron del club, contó como fue el año.

“No puedo quejarme, pese a todos los problemas por la pandemia, pude cumplir dos de los objetivos que me propuse para este año. Consolidarme en la Liga de Desarrollo y sumar minutos en la Liga”.

Juan Martín vive en Casa Amarilla donde tiene todas la comodidades. Además de jugar estudia Licenciatura en Administración de Empresas.

“Terminé el primer año, con todo aprobado y rendido los finales. Ese también era uno de mis objetivos. Estudio online y es un buen primer paso” contó el joven surgido de la cantera de Inca Huasi.

Además de sus cualidades deportivas, sus conocimientos lo llevaron a egresar con un excelente promedio en la secundaria y tiene título de experto en el idioma inglés.

“El día lo reparto entre el entrenamiento que es doble turno, con el equipo de Liga y el de la Liga de Desarrollo, más el gimnasio. Un buen descanso y el resto del tiempo para el estudio”.

-¿Te das cuenta que no sos un joven normal?

Si, lo soy. Amo el básquet y el estudio es una puerta para mi futuro. Cuando vivís y sentís lo que amas es buenísimo.

-¿Pudiste reencontrarte con tus amigos de San Juan?

Si, estuvimos el 24 por la tarde un rato largo juntos. Fue después de entrenar porque tengo un plan de trabajo que cumplir. Estoy de vacaciones, pero no puedo echar por tierra todo un año en algunos días.

-¿Donde te movés o hacés el trabajo de basquet?

Gracias a la gente amiga de Estrella, que me abre las puertas del club para cumplir con mi trabajo. Lo demás en el aro de casa.

-Debutaste en la Liga ¿Como fue eso?

Es un nivel altísimo, para el que hay que estar muy preparado. Al principio nos citaban para que nos fuéramos acostumbrando a las concentraciones. Fue motivante, apenas un puñado de minutos con Ferro por el Super 20.

-¿Como es el trato con el resto del plantel de Liga?

Muy bueno, recibo consejos permanentemente. En el último viaje a Río de Janeiro me tocó compartir la habitación con Vargas, el dominicano. Sus historias y sus enseñanzas son impresionantes.

-¿Extrañás San Juan?

Al principio fue difícil, pero me fui acostumbrando. Me tocó justo el tiempo de la pandemia. Pero me hice fuerte por mi sueño de llegar a primera.

-¿Estás muy cerca de cumplirlo?

No, todavía falta mucho. Se aprende todos los días algo nuevo y lo voy asimilando.

-¿Como es el mundo Boca?

Es increíble por donde se lo mire. Yo tengo todo, donde dormir, comida, ropa, gimnasio, un lugar en la Bombonera para ver los partidos de fútbol. Es muy grande. El básquet no está exceptuado de la pasión. Hay hinchadas, radios partidarias. Es un ambiente muy grande y hasta difícil de contar con palabras, hay que vivirlo. Soy un afortunado por ser parte ese eso.

Juan Martín está en un mundo mágico, haciendo lo que mejor sabe: jugar al básquet. Está en la etapa de aprendizaje pero camina a la gloria.

LAS CIFRAS

18: minutos lleva jugado en Liga en 5 partidos con 12 puntos convertidos con 4 rebotes y 2 asistencias

3: Ese es el puesto en eficiencia que tiene Juan Martín en la Liga de Desarrollo. Es el jugador más completo de Boca.