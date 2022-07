Juan Grabois amaga con irse

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, advirtió que está “a punto” de irse del Frente de Todos, espacio al que calificó como “una decepción tremenda”.



“Ya no quiero hablar más con nadie que no tome una medida a favor del pueblo. Me la pasé hablando dos años y medio. Yo no voy a traicionar a nuestra gente, la voy a defender. Hoy el Gobierno no está defendiendo los intereses de los nuestros”, apuntó.

“Hicieron ese acuerdo con el FMI y ¿ahora se lo quieren hacer pagar a los pobres? Conmigo no cuenten”, aseguró.