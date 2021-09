Juan Carlos Caparros: “Toda el agua que se embalsó la tenemos en Punta Negra”

El secretario de Agua y Energía de la provincia manifestó que en Caracoles y Ullum no están generando. Agregó que “el agua que se embalsó la han protegido en el dique Punta Negra que es el que está en condiciones de generar energía”.

El ingeniero Juan Carlos Caparros, secretario de Aguay Energía estuvo en el programa Hablemos en Serio que se emite por Canal 35. En la ocasión hizo un recorrido sobre la situación real de la generación de energía en un contexto de crisis hídrica. Respecto a la matriz energética provincial, el funcionario manifestó que la provincia ha venido haciendo inversiones importantes en materia energética “tenemos la línea de 500 kw hemos contado con el apoyo del gobierno de la Nación y también de algunas inversiones que hacen las distribuidoras de energía como es Energía San Juan. Hemos firmado un contrato en Retamito para proveer de energía a las mineras. En Los Berros se instalaron unos hornos caleros de primera generación y hay una gran demanda de energía”. En la actualidad en la zona hay una estación transformadora en Cañada Honda y ahora se inició la de Retamito.

A esto se suma que hubo una licitación que se declaró desierta y que en pocos días se volverá a hacer “para hacer un vínculo energético con el este provincial para tener una mejor distribución de energía”.

También resaltó que la provincia como tal tiene producción de energía hidroeléctrica y solar.

Respecto a la situación energética provincial, manifestó que “estamos bien aunque se han producido algunos problemas a nivel nacional con la bajante del Río Paraná”.

Caída del consumo mayorista de energía

De acuerdo a los datos del INDEC en el último tiempo hubo una caída del 7% en el consumo de energía. De acuerdo a Caparros, esta caída se ha producido a raíz de varios factores. “Del 2001/10, San Juan tuvo un crecimiento promedio del consumo de energía del orden del 6% y del 2010 al 2020 el crecimiento promedio fue del 4%”, explicó Caparros. El funcionario explicó que la caída se produjo a raíz de una caída en la actividad económica, “también el COVID-19 ha impactado fuerte en el consumo de la gente”. A esto se le suma que “en el uso domiciliario, la mayoría de la gente ha migrado al uso de otro tipo de luminarias y hay mas conciencia en el consumo.” A esto se le suma que hay una serie de electrodomésticos que consumen menos y lleva a una mayor disminución.

Generación Hidroeléctrica

En la provincia de San Juan “tenemos cinco lugares donde se genera energía, Caracoles, Punta Negra, La Hoya en Ullúm, Ullum y Cuesta del Viento”. Sobre la realidad de la generación contó que “Caracoles desde el mes de octubre dejó de generar porque bajamos por la cota de generación. En el caso de Ullum, en el mes de abril se le sacó la turbina, que no se le había hecho ninguna reparación desde que se montó y no va a estar generando hasta el primer trimestre de 2022. Solo van a quedar tres centrales en generación: Punta Negra, la Hoya y Cuesta del Viento”. Aclaró que “en este momento ninguna está generando porque se les está haciendo mantenimiento”.

Explicó que “asociado el tema de la generación de energía con el tema hídrico, el agua que hemos podido guardar por los tiempos de monda y acuerdos con los productores, lo hemos hecho en Punta Negra”. La razón para que esto haya ocurrido es que “Ullum no puede generar y las pérdidas por evaporación en este dique son muy significativas”.

Explicó que para que pueda generar energía el dique Punta Negra debe tener una cota de 9.20 y ahora tenemos una de 9.28, por lo que tenemos un margen importante para generar y migrar esa agua a Ullum para distribuirla en el sistema de riego”.

Remarcó que “los cortes que se hacen para mantenimiento se acuerdan con CAMESA”. Es por esto que afirmó que “San Juan está bien, interconectado al Sistema Argentino de Interconexión”. Vale marcar que el total de consumo de la provincia está en el orden de los 530 a 540 megas y con la interconexión de la línea de500 kw nos pueden proveer hasta 1000 megas”, lo que implica que para el transporte de energía no hay ningún tipo de problemas.

El funcionamiento de la distribuidora de energía

El ingeniero Caparrós contó que “en la ley de presupuesto se estableció un subsidio para las distribuidoras para poder cancelar las deudas que tenían con CAMESA”. En la provincia Energía San Juan y DECSA estaban al día “al estar al día, ese subsidio que estaba en base a los consumos del año anterior, se dijo que en vez de dar un subsidio para pagar a CAMESA, ese dinero fue derivado para hacer inversiones. Una parte de eso viene para subsidiar las tarifas, sobre todo las de invierno, a todos los usuarios de San Juan, porque ha sido el tiempo de mayor consumo.”

Generación distribuida

De acuerdo a lo que se explicó, la provincia luego del Acuerdo San Juan, “aplicamos el sistema de generación distribuida y esto tiene que ver con la Energía Solar. Hoy un usuario común quiere poner paneles solares en su casa para alimentarse en el día puede hacerlo, en equivalencia a la potencia que tiene contratada y cuando no usa la energía la puede inyectar al sistema. Esto también se aplica para los productores y la extracción de agua”. Con este sistema “al final del mes se hace una compensación sobre la base de cuanto inyecté al sistema de distribución y cuanto tomé”. De acuerdo a las estimaciones del funcionario, el sistema ha dado resultado en el caso de algunos hoteles o producciones agropecuarias que están armando sus parques solares para la extracción de agua.

Energía Solar

Sobre esta alternativa de energía explicó que “San Juan es la primera en el país, tiene el 55% del total de los parques solares y aportamos el 60% de la energía”.

Además, el ingeniero Caparros contó que “en el caso de SJ estamos entregando el 34 o 36% del total de la energía que se consume en San Juan”. Por otro lado, afirmó que “hay parques solares que no le están vendiendo al mercado mayorista y lo hacen con empresas industriales y lo único que tienen que pagar es el transporte de energía”

