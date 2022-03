Juan Berenguer, un artista en constante evolución

El compositor habló sobre su vida, nuevos lanzamientos y proyectos. Volvió a SJ a reencontrarse con sus raíces. Cuenta que la pandemia lo marcó profundamente en lo emocional y en lo existencial.

Juanse Berenguer es pianista, toca la guitarra, canta, es compositor y cantautor. Y eso es lo que quiere ser. Siempre quiso ser músico y aún se sigue sorprendiendo de vivirlo como una forma de ser.

“Defíneme y me aniquilas”, decía Kirkergard. Cómo no le gusta etiquetar a las personas, tampoco le gusta que lo etiqueten, “porque al final de cuentas somos todos multifacéticos”.

“Me gustan todas las artes, soy un ser creativo, me identifico mucho con el ímpetu que tenían los artistas del Renacimiento, salvando las distancias, claro”, destaca.

Estrenó recientemente una obra de composición por YouTube, Instagram (juanseberenger) y Spotify.

“Se trata de Tormenta de Abril Porteña, una obra de composición de música de cámara que logramos producir con mi trío de música, que lo componen amigos entrañables de la vida que conocí en el Taller de Composición que dictaba Ricardo Capellano en el Conservatorio Manuel de Falla; Nehuen Rivero en el Contrabajo y Corina Guerrero en el Violin.

Fue grabado en el Conservatorio de Música Astor Piazzolla en Buenos Aires, plasmado en una realización cinematográfica en el Centro Cultural los Patios de San Telmo, un lugar con mucha historia.

“Tuve la suerte de conocer a través de Ariel Mores, sobrino de Mariano Mores en algún escenario de San Telmo, a una pareja de bailarines exquisitos, que son Maia della Monica y Rodrigo Barrazo”.

También está trabajando en lapresentación de su primer disco, grabado en el estudio Ideo Music, en Palermo, Buenos Aires. Allí grabaron Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Coti, Palito Ortega, Nacha Guevara, El Bahiano, Kevin Johansen, Roberto Petinatto, Teresa Parodi, entre otros. El disco es una obra de rock pop de diez temas propios.

Con música en su ADN

Destaca que su pasión por la música existe desde niño. En la adolescencia continuó cultivando la guitarra y cuando escuchó los Beatles supo que quería ser uno de ellos; pero lo veía tan imposible y se frustraba mucho con la guitarra. “Su formación es autodidacta, entonces siempre estás comparándote con los grandes artistas, ya que siempre tocaba arriba de los discos”.

“Siempre fui un poco tímido para tocar en público y la música siempre me sacaba mi mejor humor, era y es mi refugio en mi soledad. Desde niño, de adolescente, era mi fuente de energía y lo sigue siendo, creo que sana las heridas y siempre que algo te hace bien, querés más. Con el tiempo fui cambiando y hoy en día he logrado superar esa timidez, pero en el fondo la música siempre es mi amante fiel”, confiesa.

“Mi proyecto para este año es presentar mis canciones, hacer una gira por el país. Comienzo ahora en Buenos Aires a presentar mis composiciones, un proyecto desafiante pero creo que lo importante es amar la trama más que el desenlace como dice Jorge Drexler, y seguir en el camino”.

Cuenta que la pandemia lo marcó profundamente en lo emocional y en lo existencial. “Tenemos que aprender a vivir mejor, podemos construir entre todos mejores maneras de trabajar por un mundo mejor. En mi arte en particular, me ayudó a profundizar en las raíces. Está claro que, como decía el filósofo Friedrich Nietzsche, sin música, la vida sería un error”.

“Mis sueños son simples. Vivir en paz, trabajar para ver una sociedad más humana, con más igualdad de oportunidades, hacer mucha música, tocar en dónde se pueda. Amar y ser amado. Vivir en libertad, en democracia. Me gustaría poder viajar por el mundo, pero siempre volver dónde mis hermanos me esperan con un abrazo y el domingo disfrutar del asado y la siesta sanjuanina”.