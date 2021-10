Juan Andrada, el reconocimiento a un grande del folclore de SJ

El mítico guitarrista albardonero de una significativa trayectoria, don Juan Andrada está atravesando tiempos complicados con su salud. Hoy su lucha está en volver a caminar luego del ACV que sufrió en diciembre.

Juan Andrada y Ángel Miranda, desde su Albardón querido fueron los fundadores de las Guitarras de Oro. Con el tiempo los magistrales músicos sanjuaninos transcendieron las fronteras de la provincia, llegando a los máximos festivales de la Argentina. Un párrafo aparte se le tiene que dar a la incursión que tuvieron por Japón, donde tuvieron el reconocimiento de su pueblo y su gente.

Las Guitarras de Oro también tienen en su haber el hecho de que fueron el primer grupo folklórico que en el país grabó en CD, de esa forma dieron el salto de lo que eran los discos de pasta o los cassettes a una nueva tecnología.

Los años han pasado y su legado quedó en la historia de los que hicieron una gran defensa del acervo cultural de nuestras tierras y en especial de la música popular argentina. En otro período, don Juan Andrada lideró las Cuerdas de Oro, con su hijo Juan Cruz.

En la actualidad, don Juan Andrada está pasando tiempos complicados con su salud. De acuerdo a lo que contó Karina, su hija, en diciembre del año pasado le dio un ACV que le tomó desde la cintura hacia abajo y en la actualidad no puede caminar. “Para hacerlo se apoya en un andador con el que se traslada como puede”, dijo su hija.

La situación es que don Juan, a raíz del ACV, también tuvo descomposturas, que llevaron a que se descompensara. Días atrás se cayó, situación que lo dejó más complicado aún. Luego del golpe está en la cama, en su casa en un segundo piso del Barrio Aramburu.

Si bien con el golpe no tuvo grandes complicaciones “necesita que lo atienda un kinesiólogo para que mejore. Pero los que atienden en PAMI no van a domicilio y piden que lo llevemos al consultorio”, cosa que se dificulta pues tienen que bajarlo desde el segundo piso, a lo que se suma que para asistirlo están solo sus hijas y la esposa.

De todos modos desde el entorno familiar contaron que han hecho gestiones ante las autoridades del Pami local, que conduce Marzio Meglioli y se han comprometido a asistirlo.

Don Juan tiene en la actualidad 76 años y con ello vienen los problemas de salud. “El tiene una pensión que gana 18 mil pesos y tiene en costos de remedios más de 5000 pesos, a lo que se tiene que sumar gastos de alimentación y pañales que tuvo que usar con esto del golpe”. Esta situación lleva a que esté pasando un mal momento.

Su hija Karina cuenta que “el estado de animo es siempre bueno, el quiere salir adelante y volver a caminar”, pero para hacerlo necesita de la asistencia de profesionales que lo ayuden a salir adelante.

