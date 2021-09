José Rocamora: reconvertirse para seguir vigente en la actividad

José Rocamora contó en el programa de Cultura Inquieta que tuvieron que cambiar en rumbo de la empresa familiar- imprenta-, para adaptarse a los tiempos actuales y hoy ser una reconocida marca en la cartelería y la gráfica

El empresario José Rocamora estuvo en el programa Cultura Inquieta que se transmite por Zonda TV e hizo un recorrido por su historia que se remonta al trabajo que hizo su padre como imprentero. “Los inicios están en mis padres cuando comenzaron hace unos 50 años con la imprenta”. De acuerdo a lo que explica Rocamora, “la imprenta con el tiempo está teniendo muy poco uso debido a la baja en la utilización del papel. Han pasado cosas que llevan a que no haya tanta cantidad de impresiones”.

Lo cierto es que esta realidad fue evaluada por el empresario y de a poco fue tomando medidas y acciones para adaptarse a los tiempos que se viven. “Es cuando comencé con gráfica y todo lo que tiene que ver con cartelería. La Gráfica está un poco de la mano de la inmprenta pero es una rama totalmente diferente, son gigantologías, grandes impresiones, cuadros. Hay muchas cosas que se pueden hacer en una gráfica”.

También hacen trabajos de rotulación, que es cuando “haces un logo y lo colocas en una carpa de un camión, como fue el caso de Cruz del Sur”.

José Rocamora remarcó que el proceso de cambio de la imprenta a la gráfica “me costó bastante porque estaba en un rubro totalmente diferente. Yo tenía algunos conocimientos pero no eran todos”. En este proceso hizo prueba y error hasta que “aprendí como se tenía que hacer”, sostiene.

También en el tiempo hizo un proceso de tecnificación para su empresa, “compré algunas máquinas y eso me hizo hacer una gráfica completa”.

Lo cierto es que como emprendedor le llevó un tiempo considerable asentarse como tal “el que quiera meterse en el mundo empresario tiene que saber que no todo es de un día para el otro”, de hecho como especialista en temas gráficos, lleva 10 años de labor. “Recién en los últimos cinco años me sentí más tranquilo en la parte empresarial”