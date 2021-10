José Escoda: “Somos protagonistas de nuestro propio destino”

El Secretario General de Estaciones de Servicio en Cuyo estuvo en SJ visitando a los afiliados después de dos años por la pandemia.

José Escoda, el sanjuanino que es Secretario General en Cuyo de la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio Garajes y afines de la República Argentina (FITESGRA), estuvo en San Juan visitando a los afiliados en la sede que posee el sindicato en Brasil y Lavalle.

Al hacer un balance de la realidad del sector indicó que “el sindicato está muy bien. Hace tiempo que decidimos separarnos de una federación nacional y ahora somos protagonistas de nuestro propio destino”.

La representación de Escoda comprende las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja, por eso lo denomina Gran Cuyo.

Al valorizar su gestión indicó que “cada vez que hemos revalidado títulos no hemos tenido listas en contra. Una lista se arma cuando hay una muy mala gestión o cuando los problemas internos no se pueden superar. Parece que hemos sido capaces de hacer una buena gestión y seguimos conduciendo este sindicato” aseguró quien fuera reelegido por tercera vez en 2018 y tiene mandato hasta 2022.

El gremialista aseguró que en la asamblea que se realizó el jueves en San Juan “se puso a consideración de los afiliados la memoria y balance de los períodos 2019 y 2020 debido a que no se pudo convocar antes por la pandemia”.

El sindicato en la provincia cuenta con 1.400 afiliados para los que en la actualidad se contruye un barrio en Calle Meglioli casi Calle 5, en Pocito.

Escoda contó que es el segundo complejo habitacional en la provincia ya que existe otro en Rawson.

Aseguró que esto es de gran valor para el sector porque el sindicato les vende el terreno a los afiliados, que lo pueden pagar en cuotas, y el Instituto Nacional de la Vivienda (IPV) construye las casas.

“Esto no es posible hacerlo en Mendoza porque “está coparticipado con los municipios, por lo tanto los sindicatos no tenemos ninguna posibilidad de acceder a viviendas. Acá en San Juan es distinto”, explicó.

Se trata de terrenos de 200 metros cuadrados y ya han sido adquiridos un 70%. “No pedimos ningún requisito, simplemente el empleado tiene que estar en actividad”, aclaró.

En la sede de Brasil y Lavalle cuentan con amplias y cómodas instalaciones donde también funciona la obra social propia y los consultorios médicos. También existe otra en Caucete y ya adquirieron el predio para construir otra en Media Agua, Sarmiento.

En el Gran Cuyo el sindicato cuenta con 6.400 afiliados, la sede central está ubicada en Bandera de Los Andes 240, cerca de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, pero también tienen presencia en San Rafael y San Martín, lo mismo que en San Luis Capital y Villa Mercedes.

Respecto de cómo atravesó el sector la pandemia de coronavirus Covid – 19, confió que “se hizo un convenio dentro del artículo 223 bis y no se fue un sólo compañero a la calle”. Narró que “al principio de la pandemia los empleados de más de 60 años tuvieron que aislarse y, si bien es cierto, era una actividad esencial en las estaciones de servicio no podian funcionar los Freeshop y sin embargo todos cobraron sus sueldos en tiempo y forma”, concluyó el mediagüino que conduce el sindicato desde 1989.