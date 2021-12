Jorge Rial confirmó que tiene Covid. El conductor de “Argenzuela” lo comunicó a través de Instagram, donde también aseguró que tiene síntomas leves.

En medio del aumento de casos de coronavirus que se están suscitando en el país, este mediodía Jorge Rial comunicó que dio positivo.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, comenzó escribiendo en una story de Instagram. Y cerró: “Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! Por ustedes y los demás!”.

Lamentablemente, no fue la única figura pública que en los últimos días contrajo la enfermedad. Por caso, el último sábado se dio a conocer que Iván de Pineda también dio positivo. Luego de presentar síntomas compatibles con el virus, el conductor de Pasapalabra se testeó el miércoles 15 y confirmó que se había contagiado.