Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron

Se conocieron en una mediación, pero cuando volvieron a verse descubrieron que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Finalmente, este sábado llegó el gran día: Jorge Lanata y Elba Macovecchio dieron el sí, rodeados de sus seres más queridos, y lo festejaron a lo grande, en una celebración a la que también estuvieron invitadas figuras del ámbito de la política y el espectáculo.

La cita fue en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. La pareja no contrató a una wedding planner y fueron los novios quienes se ocuparon de cerca de todos los preparativos. En un principio, habían decidido hacer una celebración pequeña, con 50 invitados, pero finalmente decidieron ampliar la lista a 150.

Entre los colegas de Lanata invitados al convite se encontraron Rodolfo Barili, Eduardo Feinmann, Luciana Geuna, Diego Leuco, Luis Majul, Romina Maguel, Marina Calabró y Gabriel Levinas. También figuraron en la lista de invitados el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz, Yanina y Diego Latorre, Mariana Fabbiani y Chano Moreno Charpentier, quien estuvo hasta hace algunos días en una clínica en Entre Ríos para continuar con su tratamiento de rehabilitación. Según trascendió, el expresidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada, fueron los últimos en llegar, justo para participar de la ceremonia religiosa.

Lola, la hija menor del periodista, llegó al lugar junto a su madre Sara Stewart Brown y dos amigas. “Nos llevamos todos muy bien, los chicos de Elba son un amor. Para mí es algo re bueno, pero yo no me lo esperaba para nada. Fui la primera en saber. Mi papá me preguntó si me parecía bien y yo le dije que sí, que si él lo quería hacer, yo lo iba a apoyar”, contó la joven al ingresar al predio.

Su madre, en tanto, indicó que guarda “recuerdos muy lindos” de su relación con Lanata y reveló que cenan “cada tanto todos juntos” y que son “súper unidos”.

Diego Leuco, en tanto, fue el primero de los invitados famosos en compartir en sus redes sociales una postal de la ceremonia. Y eligió, nada menos que el apasionado beso de los novios tras haber sido declarados marido y mujer.

Para la especial velada, Macovecchio lució un impactante vestido blanco diseñado por Gino Bogani, y el periodista eligió a la sastrería George para que lo vista en esta ocasión tan memorable. Según contó Lanata en su programa, la novia respetó a rajatabla la costumbre de lucir algo azul, algo nuevo y algo prestado.

“La propuesta fue sorpresiva porque nosotros no habíamos hablado nunca de casarnos. Nuestra relación es tan linda y tan llena de felicidad que el casamiento no era un tema.

Para mí es muy importante casarme frente a Dios, es un paso que no daría con cualquiera. Para Jorge es su primera vez por Iglesia y sabiendo de la importancia que tiene para mí, fue una idea de él. Que lo haya contemplado me conmueve, me parece un gesto de amor enorme”, le contó Macovecchio a ¡HOLA! Argentina hace algunas semanas.

La ceremonia se llevó a cabo en la pequeña capilla campestre que se encuentra emplazada en el predio, de arquitectura criolla y con mobiliario inspirado en las misiones jesuíticas.

El menú corrió por cuenta de Eat Catering y consistió en varios pasos, maridados con diferentes vinos.

La ambientadora fue Marisa Tenguerian -según reveló la novia, eligieron que fuera “elegante” y que haya muchas velas- y la música, en tanto, estuvo a cargo de Tommy Muñoz.

En esta ocasión, no hubo carnaval carioca, pero sí varios pedidos especiales: el tema “Nothing Else Matters” de Metallica elegido por Macovecchio, otro del violonchelista español Pau Casals y otro de Ed Sheeran.

Los tres temas fueron bailados exclusivamente por los novios en distintos momentos de la velada.

Además, los novios tenían previsto tomar la palabra para contarle a sus invitados detalles de su historia de amor. “Me pidió que escribiera sobre ella. Ella escribió sobre mí y lo va a citar. No es para leerlo textual, sino que me preguntó qué cosas que me gustan de ella. Lo va a decir como en una charla”, reveló Lanata, días antes de la boda.