Joaquín Naranjo regresa en Buenos Aires

El joven sanjuanino corre este fin de semana por la segunda fecha de la Iame Series Argentina.

Vuelve a la acción. El kartódromo Luis Rubén Di Palma, de Ciudad Evita, será escenario de una nueva fecha de la Iame Series Argentina. Ahí estará Joaquín Naranjo, integrante del programa de Alto Rendimiento de San Juan.

Nuestro representante compite en la categoría Senior X30 y viene de terminar segundo en el primer compromiso del año. Esa fecha se disputó en marzo en el kartódromo Ciudad de Buenos Aires. El trazado de esta carrera será el Circuito N°1, en sentido horario.

Joaquín tiene 18 puntos y se ubica como escolta de Kevin Quevedo (29), tras la primera fecha disputada. Por ahora continúa su carrera deportiva en el karting, a la espera de lo que será su debut en la Fórmula 3 Metropolitana. Ahí lo hará con el equipo de Werner Competición, pero no está confirmado si será este año o el próximo.

GUARNIERI TAMBIÉN DICE PRESENTE

Otro representante sanjuanino en este certamen es Valentino Guarnieri, de la categoría Baby Mini. El joven logró un segundo puesto en la fecha inicial, y está ubicado como escolta de Nicolás Lohrmann, con 19 puntos.

El viernes habrá pruebas cronometradas de 10:00 a 17:00, mientras que el sábado comienzan las competencias, con finales para las clases Baby (13:15 hs) y Proam (14:10).

Para el domingo queda la actividad más fuerte, siguiendo con mangas, nuevas clasificaciones y finales de Old Junior (14:10), Old Senior (14:30), Old Master (14:50), KZ (15:10), Cadete (15:30), Junior (15:50) y Senior (16:10).