“Yanina está celosa, lo reconoció el otro día. Dijo: ‘La verdad, estoy bastante celosa de la amistad de Jimena y Ángel’”, le dijo la movilera de LAM a Jimena.

“Lo noto que está bastante bardera conmigo. Bueno, no sé qué decirle, que lo resuelva, porque es mi amigo también. Hay que compartir, aparte él es un celoso posesivo, yo los presto, los regalo, me encanta que se junten sin mí, que la gente se conozca por mí. Así que, conmigo, esa amistad tóxica, no”, advirtió la cantante.

“Me quedé pensando, porque estuve de vacaciones, ¿dijo algo en contra tuya últimamente?”, le preguntó la movilera.

“No sé, a mí me mandan, yo ya no me engancho en nada. Ella es así, un día te ama y ese mismo día, a las 4 de la tarde, ya algo no le gustó y te dice cosas”, insistió con su crítica. “Yo le mando todo el tiempo cosas, le digo que está hermosa, así que le mando un beso”, cerró Jimena.

Luego, de vuelta al piso de LAM, Yanina salió con los tapones de punta en contra de la jurado.

“Jimenita de mi amor, te enganchaste, la tóxica sos vos. No recuerdo haberla matado últimamente. Es más, dije que me divierte como jurado, no te voy a chupar las medias. Y decir que te pone celoso algo no es ser tóxico. Tóxico sería si te persiguiera, te llamara”, empezó con su descargo Yanina.

Y prosiguió: “Fue un chiste que estábamos hablando acá, Lizardo apareció y ahora te chupan las medias a vos para que le pongas buen puntaje, que no lo estaría logrando. Los tóxicos serán ustedes, lo mío fue un comentario”.