Jesica Cirio habló del percance que sufrió en los Martín Fierro

Jesica Cirio al percance que sufrió en los Martín Fierro. La integrante de La Peña de Morfi habló este domingo sobre lo sucedido durante la entrega de los premios más importantes de la televisión argentina.



Jesica Cirio fue la protagonista en la entrega de los Premios Martín Fierro de uno de los momentos que más repercusión tuvo en las redes sociales. Cuando subió al estrado para recibir el premio por La Peña de Morfi, su escotado vestido le jugó una mala pasada.

Este domingo, en una nueva emisión del clásico ciclo de Telefe, la modelo se refirió con mucho humor al vergonzoso momento. “A Juana Viale la amo. Le mando un beso que estaba a los gritos”, contó sobre el aviso que le dio la actriz y conductora.

“¿Se siente un frío? ¿No se siente un frío más que lo habitual?”, comentó jocosa Lizy Tagliani, quien se encuentra reemplazando a Jey Mammon en la conducción. “No sé qué pasó pero yo no sentí nada”, aseguró la rubia.

“Siempre suceden esas cosas, no tenemos por qué sorprendernos tanto. No digo que sea natural que uno vaya perdiendo cosas por la vida…”, bromeó la humorista. “Puede fallar. Creo que fue por la euforia. Nos abrazamos todos. Me podría haber controlado más, yo soy consciente de eso”, expresó Jesica sobre los motivos por los cuales terminó en esa situación tan embarazosa.

Jésica Cirio y el gesto de Juana Viale al ver su vestido

Sol Pérez contó en Nosotros a la mañana que fue Juana Viale quien le avisó a Cirio lo que estaba sucediendo. “Juana se levantó de su mesa para avisarle a Jésica”, informó la panelista. “Uno de los hombres intentó taparla enseguida”, agregó. Sin embargo, las cámaras ya habían tomado el registro en pleno vivo.

La situación se dio luego de que Jesica subiera al escenario para recibir la estatuilla a mejor programa musical. Mientras Claudio Belocopitt agradecía por el premio, el escote de la conductora cayó, dejando al descubierto uno de sus pechos.